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Boğazlıyan Köy Muhtarları Kayseri Şekerdeki İstikrarın Devamını İstedi



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KAYSERİ (İHA) - Boğazlıyan'da pancar tarımı ile uğraşan 22 Köy Muhtarı Kayseri Şeker'deki oluşan istikrar ve güven ortamının devam etmesi için Kayseri Şeker'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Boğazlıyan İlçesine Bağlı tüm Köy Muhtarları adına konuşan Yoğunhisar Köy Muhtarı Halil İbrahim Zorluarslan, "Boğazlıyan İlçemizdeki bütün köy muhtarı arkadaşlarımızla Kayseri Şeker Fabrikamızda bulunuyoruz . Kayseri Şeker fabrikasında 2011 yılı itibarı ile istikrar sağlandı. Biz de bu istikrarın devam etmesi için 25 Mayıs ta olacak seçimde 'Kayseri Şeker Fabrikası bizimdir. Çocuklarımızın geleceğidir' diyerek bu istikrarın devamı için sayın Başkanımız Hüseyin Akay Beye destek vermeye geldik. Dün yanındaydık, bu gün de yanındayız yarın da yanında olacağımızı söylüyoruz. Bu fabrika bizim için çok önemlidir. Bizler 25 Mayısta yapılacak seçimde bitin muhtarlarımızla eşlerimizle üyelerimizle fabrikamıza sahip çıktığımızı göstereceğiz" dedi.

Çiftçilerin, çalışanların yanında Muhtarların da Kayseri Şeker'e sahiplenme ve aidiyet duygusu içerisinde olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Muhtarlarımıza bu duyarlılıkları yanında buraya kadar teşrif ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde Boğazlıyan Muhtarlarımız Boğazlıyan'da topluca bir açıklama yapmak suretiyle muhtarların iradesini net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Muhtarlar, temsil ettikleri köylerde hem toplumun önderleri aynı zamanda kamu görevlileridir. Muhtarlar, şahsi bir meselenin peşinde değillerdir. Kendi köylerinde beraber yaşadıkları vatandaşların duygularını ifade eden, bunu yerine getirme gayreti içerisinde olan insanlardır. Muhtarların bu davranışını, bölgedeki tüm çiftçilerimizin ortak davranışının temsili anlamında görmek lazımdır. Bu nedenle Bizim için bu ziyaret çok anlamlı ve değerlidir. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Çiftçilerimiz kuruluşlarına, işlerine sahip çıksınlar diyoruz. Biz de inşallah insanların bu güvenine, teveccühlerine layık olma konusunda elimizden gelen gayreti şimdiye kadar göstermiştik bundan sonra aynı anlayış içerisinde gayretimizi göstereceğiz. Kayseri Şekerin güçlü bir şekilde ileriye yürümesi lazımdır. Muhtarlarımızı temsilen söz alan Değerli muhtarımız Halil İbrahim beyinde ifade ettiği gibi , hem bu insanların hem de çocuklarının geleceği için, geleceğe emin adımlarla yürümek istikrarlı bir yönetim yapısı ile mümkün olabilir. Bu istikrarı burada görüyorlar. Biz de inşallah onların teveccühe layık olmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akay, "Tekrardan hepsine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 25 Mayısta Genel Kurulumuza katılacak çiftçilerimize şimdiden sağlık afiyet diliyorum. İnanıyorum ki 25 Mayıs, Kayseri Şekerin, Boğazlıyan Şekerin çiftçisinin birliğinin bütünlüğünün ve gücünün bir göstergesi olacaktır. Büyük bir coşku ve güzellikle icra edilecek ve tüm Türkiye Kayseri Şekerin bu başarısını görmüş olacak" şeklinde konuştu.

Ziyarette, Yoğunhisar Köyü Muhtarı H. İbrahim Zorluarslan, Abdilli Köyü Muhtarı,Veysel Türkmen, Çakmak Köyü Muhtarı Bülent Şakacı, Çalapverdi Köyü Muhtarı Yunus Emre Doğan, Devecipınar Köyü Muhtarı Ahmet Ünallar, Bahariye Köyü Muhtarı Sami Kayadelen, Başhoroz Köyü Muhtarı Tuncay Koç, Belören Köyü Muhtarı Fikret Şanlı, Esentepe Köyü Muhtarı Mustafa Bulut, Dereçepni Köyü Muhtarı Ahmet Alparslan, Eğlenci Köyü Muhtarı Nurettin Sarp, Güveçli Köyü Muhtarı Kadir Aktemur, Güğdecili Köyü Muhtarı Nail Oğuzhan, Karakuyu Köyü Muhtarı Cihat Eroğlu, Oğulcuk Köyü Muhtarı Ferat Şahingöz, Özler Köyü Muhtarı Adnan Aslan, Müftükışla Köyü Muhtarı Ramazan Tokel, Poyrazlı Köyü Muhtarı Hüseyin Şahingöz, Yapalak Köyü Muhtarı Tekin Toklucu, Yazıkışla Köyü Muhtarı Kenan Şenaltı, Yazıçepni Köyü Muhtarı Şükrü Şahanlar, Yeşilhisar Köyü Muhtarı Emin Kılıç, Yenikışla Köyü Muhtarı Yıldırım Beyazıt Bektur hazır bulundu.

(AG-SK)



12.05.2017 14:41:07 TSI

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