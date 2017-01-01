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Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran hemşireleri unutmadı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Hemşireler Günü nedeniyle Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

Sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler adına başhemşirelere çiçek veren Başkan Toyran, hemşireler günlerini kutladı, meslek yaşamlarında başarılar diledi.

İlk ziyaret noktası Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi oldu. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ardından Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Söke Toplum Sağlığı Merkezi, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile ADÜ Söke Sağlık Yüksek Okulu ziyaret edildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı Başhekim Mustafa İkizek ve beraberinde Başhemşire vekili Zehra Soğancı karşıladı. Söke Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde sağlık personeli adına Saliha Ondört'e çiçek takdim edildi. Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Başkan Toyran'ı Dt. Yeliz Atacan merkezde çalışan hemşirelerle karşıladı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran daha sonra Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederken, ardından ADÜ Söke Sağlık Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. Hemşire ve sağlık çalışanları yetiştiren Yüksek Okulu'nun Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl'ın Hemşireler Günü'nü kutlayan Başkan Toyran'ı, fakülte ziyaretinde İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç ve Sağlık Yüksek Okulu yöneticileri yalnız bırakmadı.

(LT-MB-Y)



12.05.2017 14:38:34 TSI

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