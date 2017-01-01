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Engelli Gökçe, doğum gününde özgürce koştu



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ERZURUM (İHA) - Dünya Engelliler Günü ve Sakatlar Haftası nedeniyle görme engelli Gökçe Polat'a sürpriz yapıldı, genç kız hayatındaki en mutlu gününü yaşadı.

"Özgürce koşmak istiyorum" diyen görme engelli Polat'ın doğum gününde Kazım Karabekir Stadı'nda hayali yerine getirilirken, doğum günü de statta kutlandı. Koşu öncesi hediye edilen eşofmanı giymeyen Gökçe Polat, "Özgürce koşacağım dediğim için eşofman giymiyorum" dedi.

Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nin görme engelli öğrencisi, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi'nin projelerinden gönül gözünden masallar kitabını seslendirirken dikkatleri üzerine toplayan isimlerden biri olmuş. Sonrasında hayallerini ve hedeflerini Gençlik Merkezi Gençlik liderlerine anlatınca, onun en büyük hayallerinden birisi 10 Mayıs Engelliler Günü ve Türkiye Sakatlar Haftası'nda gerçekleşti.

Kazım Karabekir Stadı'nda özgürce koştu

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ve Gençlik Lideri Zeynep Erdoğan, GHSİM'nin Engelliler Aracı ile 17 yaşındaki görme engelli Gökçe Polat'ı Kazım Karabekir Stadı'na getirdi. Genç kızın kendi haftalarında böylesi anlamlı bir sürprizden haberi yoktu. O, yine her zamanki gibi rutin olarak gençlik merkezinin faaliyetlerine katılacağını hesaplıyordu. Ama bu kez durum öyle değildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görme engelli genç kızın hayallerini gerçekleştirmek için seferber olmuştu.

Stadyumda Tesis Müdürü Yakup Çiltaş'ın odasında bir süre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile sohbet eden Gökçe Polat'a sonunda tarihi sürpriz yapıldı. İl Müdürü Taşkesenligil, "Gökçe senin bir hayalin varmış, özgürce koşmak istiyormuşsun, bizde o hayalini gerçekleştirmek seni bugün Palandöken Gençlik Merkezimiz aracılığı ile Kazım Karabekir Stadı'na getirdik" deyince, genç kız büyük bir mutluluk yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gökçe Polat'a eşofman hediye etti. Ancak genç kız, koşu öncesinde hediye edilen eşofmanı giymeyerek, "Ben daha önce özgürce koşacağımı belirtmiştim. Bunun için böyle doğal olarak koşmak istiyorum" dedi.

Görme engelli Gökçe Polat, 105 metre boyundaki Kazım Karabekir Stadı'nın yeşil futbol zemininde koşarak, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Genç kızın, "Özgürce koşmak istiyorum" hayali gerçekleşirken, GHSİM yetkilileri de azmi ile takdir toplayan liseli görme engelli Gökçe Polat'a eşlik etti.

"Özgürce Koşmak İstiyorum" hayalini gerçekleştiren Gökçe Polat'ın 10 Mayıs ayrıca doğum günüydü. Görme engelli kız için Kazım Karabekir Stadı'nda doğum günü kutlaması yapıldı.

Palandöken Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan doğum günü pastası kesildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, genç kıza eşofman hediye etti. Taşkesenligil, "Bugün burada özgürce koştun, ama bundan sonra bu eşofmanları giyerek, koş bizleri de hatırla" dedi.

Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Gökçe Polat, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yapıp, öğretim görevlisi olmak istediğini söyledi.

Polat, "Yapamazsın diyenlere inat. Her şeyi başarıp, engellilere faydalı olmak istiyorum" dedi.

Goalball da oynayan görme engelli Gökçe Polat, "Bugün(önceki gün) Kazım Karabekir Stadı'nda özgürce koştum ve hayallerimden birini gerçekleştirdim. Bana bu güzel anı yaşatanlara teşekkür ediyorum" dedi.

En büyük hayallerinden birini de dev kabartmalı bir kitabı okumak olduğunu belirten Polat, "Şöyle kendime diyorum ki, elimde dev kalınlıkta bir kabartma roman kitabı olsa da o roman kitabını sabahtan akşam yatıncaya kadar okusam" şeklinde konuştu.

(ERZ-Y)



12.05.2017 14:39:01 TSI

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