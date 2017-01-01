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Pazaryeri'nde çocuk parkları rengarenk oluyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi bağlı ekipleri tarafından ilçede bulunan parkların bakımları ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediyece yapılan çalışmalarla hakkında bilgi veren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Parklarımızı çocuklarımız için rengarenk boyuyor bakımlarını temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Daha çevreci daha güzel daha huzurlu yeni Pazaryeri için hep birlikte başaracağız. Çocuklarımız için ilçemizde birbirinden güzel hizmetlere devam ediyoruz. Onlara 23 Nisan'da güzel bir etkinlikle buluşturduk. Ardından yaz aylarının gelmesiyle daha yoğun kullanılan çocuk parklarımızın bakım onarım ve boyama işleri devam ediyor. Parklarımız bittiğinde hem daha güzel hem de rengarenk olacak" dedi.

(CKT-DA



12.05.2017 14:42:57 TSI

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