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Hastaneden korkan çocuklara sanatsal terapi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi çocuk Servisinde tedavi gören ve hastaneden korkan çocuklar, çeşitli sanatsal etkinliklerle terapi ediliyor.

Harran Üniversitesinde Çocuk Servisi Acil Sanat Ekibiyle Renkleniyor, Çocuk Hastalar Sanatla İyileşiyor Projesi kapsamında hasta çocuklar, şarkı söyleme, resim yapma, kılık değişikliği, yüz boyama, oyuncak hediyesi gibi çeşitli etkinliklerle terapi ediliyor. Öğr. Gör. Dr. Emine Teker ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcı koordinatörlüğünde, Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi işbirliğinde "Topluma Hizmet Uygulamaları" kapsamında başlatılan projede düzenlenen sergi ve sertifika töreni ile tamamlandı. Proje koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Emine Teker, projenin amacının hastanede tedavi gören çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını ve hastaneye karşı duydukları korku ve endişelerini azaltmak için onları rahatlatacak alanlar hazırlamak olduğunu ifade etti. Çocukları görsel sanatlar terapisi yoluyla eğlenceli, eğitici aktivitelerle güzel ve kaliteli zaman geçirmelerine de olanak sağladıklarını anlatan Teker, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında her dönem öğrencilerimizle farklı projelere imza atmaktayız. Öğretmen adaylarımızın farkındalıklarını arttırmak, işbirliği, dayanışma, sorumluluk alma ve bunun yanı sıra etkili iletişim becerilerini desteklemek amacıyla gerek eğitim, gerek sosyal, gerekse sağlık alanında bir çok etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Farklılıkların farkında olan öğrencilerimizle dezavantajlı çocuklarla da ilgili bir çok faaliyet yapmaya da devam ediyoruz. Bu dönem 7 farklı gruba ayırdığımız öğretmen adaylarımızla farklı kurumlarda uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Bunlardan biri de Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin destekleriyle tamamladığımız 15 kişiden oluşan Acil Sanat Ekibinin yapmış olduğu bu projedir. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma takviminde ekibimizle birlikte çocuk hastaları gözlemleme şansımız oldu" dedi. Yapılan etkinlikler hakkında da bilgi veren Emine Teker, desteklerinden dolayı Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ve personeline ve Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesine öğrencilerine teşekkür etti. Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Dursun Çadırcı, "Başta Emine hocam olmak üzere bu projede canla başla çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim Fakültemizin, Sağlıkta Pozitif Düşünce Derneğinin yaptıkları projelerle geleceğimizi ve ümidimiz olan çocuklarımızın yüzlerini bir nebze bile olsa güldürebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Araştırma Hastanesi ve Eğitim Fakültesinin işbirliği ile ortaya çıkarılan faaliyetler nedeniyle Acil Sanat Ekibini tebrik ettiğini belirten Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Sarıışık ise "Hastanede yapılan bu faaliyet, çocukların tedavilerinde, daha çabuk bir iyileşme süreci açısından önemlidir. Çünkü tıbbi tedavinin yanında moral olarak destek olmak, psikolojik tedavinin bir çeşididir ve iyileşme sürecinde etkilidir. Bizim öğrencilerimizin toplum yararına yapılan etkinliklerle ileride alacakları görevlerde insanlığa yararlı bireyler yetiştirmede daha etkili olacakları ümidindeyim" dedi.

Programın sonunda Öğr. Gör. Dr. Emine Teker ve Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcı'ya emeklerinden dolayı Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali Sarıışık tarafından plaket verilirken öğrencilere ise teşekkür belgesi verildi.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 14:43:26 TSI

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