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Cumhuriyet Ortaokulunda Bilim Fuarı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:35
Cumhuriyet Ortaokulunda Bilim Fuarı
Cumhuriyet Ortaokulunda Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bilim fuarlarına dair işbirliği protokolü kapsamında Cumhuriyet ortaokulunda TÜBİTAK bilim fuarı açıldı.
Okulun bahçesinde kurulan çadırlarda açılan sergide öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi. Fuar açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gelal, Cumhuriyet Ortaokulu müdürü Kutbettin Yıldızlı, Şube müdürleri ve Okul müdürleri katıldı. Fuarda oldukça heyecanlı olan proje sorumlusu öğrencilerin birbirinden güzel ve farklı konularda 17'si fen bilimleri ve matematik 2'si İngilizce 1'i de fizik alanında olmak üzere toplamda 20 projenin sergisi yapıldı.
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Kutbettin Yıldızlı yaptığı konuşmada, "TÜBİTAK desteğiyle hazırladığımız bilim fuarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz büyük emek harcadılar. öğrencilerimizin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturduk. Yıl boyunca yaptıkları çalışmaları şu anda bilim fuarımızda sergiliyoruz. Öğretmen ve tüm öğrencilerimize verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum." dedi.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gelal ise, "Öğrenciler açısından çok önemli. Gerçekten hayal etmeyi geliştiriyor. Öğrencilerimizin ufkunu açıyor, güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Şehit er Gürsel Çelik Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Güzel eser ve çalışmalar ortaya koymuşlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(ET-Y)

12.05.2017 14:42:47 TSI
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