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Öğrencilerin eserleri Rektör Elmas'a hediye edildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:35
Öğrencilerin eserleri Rektör Elmas'a hediye edildi
Öğrencilerin eserleri Rektör Elmas'a hediye edildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a, Sakarya Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin hazırladığı eserler armağan edildi.
KYK Sakarya İl Müdürü Arif Özsoy, KYK Sabahattin Zaim Yurdu Müdürü Paşa Odabaş ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Elmas'ı makamında ziyaret etti. KYK Sakarya İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar bünyesinde açılan kurslarda öğrenciler tarafından hazırlanan eserler, Rektör Prof. Dr. Elmas'a hediye edildi. KYK Sakarya Yurtlarında barınan öğrencilerin boş vakitlerini yurtlarda acılan çeşitli kurslarla değerlendirdiğini belirten Özsoy, "Dil, spor, dini, enstrüman ve sanat gibi birçok alanda açılan kurslar, yurtlarımızda uzman öğreticiler tarafından ücretsiz verilmektedir. İsteyen öğrenci istediği kursu takip ederek kendisini geliştirmekte ve boş vakitlerini yurtta değerlendirebilmektedir. Bu kurslarda üniversitemizden birçok hoca da görev almakta ve öğrencilerimize katkı sunmaktadır. Verdiğiniz destekten dolayı başta size ve Sakarya Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki üniversitelerde öğrenim gören gençlerin, en az 2 yıl okulun yurdunda kalmak zorunda olduğunu belirterek, "Bu da gençlere üniversite kültürünü kazandırıyor ve oryantasyonunu hızlandırıyor. Çünkü öğrenci, böylelikle yurtlarda arkadaşlarıyla paylaşımı öğreniyor ve multidisipliner çalışmaların önü açılıyor. Burada hedef değerlerine bağlı, omurgası sağlam, hızlı değişen dünya koşullarına ayak uydurabilecek donanımda bireyler yetiştirmek. Dolayısıyla öğrencinin, öğrenme alanları oluşturulurken beklentilerini karşılayacak unsurlar da tespit edilip bu çalışmaların cazip hale getirilmesini sağlamak gerekmektedir. Bu konuda üniversite olarak her zaman üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. Ortak projelerde yerimizi almaya hazırız" diye konuştu.
(BCT-RFK-Y)

12.05.2017 14:44:26 TSI
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