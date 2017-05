YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ Akademik Genel Kurul Toplantısı düzenlendi

SAÜ Akademik Genel Kurul Toplantısı düzenlendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Lisans Programları Akademik Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Lisans Programları Akademik Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs Perşembe günü SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın başkanlığında düzenlenen Akademik Genel Kurul Toplantısı'na, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve Akademik Personeller katıldı. Sakarya Üniversitesinde sürdürülen kalite, eğitim-öğretim, akreditasyon çalışmaları, dış değerlendirme süreçleri ve Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü yenilikleri hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Elmas, "Dünyadaki akreditasyon kurumlarına büyük oranda uyumlu bir kalite ve akreditasyon modeli geliştirdik. Üniversitemizin modeli evrensel bir modeldir. Her yerde geçerliliği olan bir model. Bu yönetim modelimizin başında liderlik modeli var" dedi.



"Başarılarımızı rahatça anlatıyoruz"

Üniversite olarak dünyadaki değişime açık, kendini sürekli geliştiren iyi öğrenciler yetişme amacında olduklarını belirten Rektör Elmas, "Üniversite olarak iyi mezunlar yetiştirmek için çabalıyoruz. Sıralamalarda en üstte olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bölümlerin akreditasyonu konusunda büyük başarılar elde ettik. Bütün fakültelerimiz akreditasyon sürecine girdi. Bize kalite konusunda eleştiri geliyordu. Bu yüzden çok rahat konuşamıyorduk. Herkes kalite ödülü aldınız ne oldu tarzında konuşuyordu. Ama şu an göğsümüzü gere gere elde ettiğimiz başarıları anlatabiliyoruz" diye konuştu. Sakarya Üniversiteli öğrencilerin her türlü çalışmalarına gereken desteği verdiklerini ifade eden Rektör Elmas, "Üniversitelerimizde öğrenci kongreleri oldu. Bu konuya çok önem veriyoruz. Benim de en çok keyif aldığım kongreler bunlar oldu. Lütfen öğrencilerimizi teşvik edelim. Kendi işlerini kendileri yapabilsinler. Bu programlara kongrelere katılan hocalarımızı da ayriyeten kutluyorum. Üniversitemizdeki etkinliklerin sayısını toplasak bizden fazla etkinlik yapan bir üniversite daha yoktur. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum" şeklinde konuştu.



"Yabancı dil öğrenimi"

Sakarya Üniversitesinde yapılan tüm iç ve dış değerlendirmelerde iyileştirmeye açık alanlar olarak iki konunun öne çıktığını belirten Elmas, bunların ise üniversitenin daha etkin tanıtım yapması ve yabancı dil öğretimi konusunda yaygın ve ölçülebilir düzenlemeler yapılması olduğunu söyledi. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren özellikle yabancı dil öğretimi konusunda bir senato kararı aldıklarını aktaran Rektör Elmas, tüm öğrencilerin 'Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve' programınca lisans programları için öngörülen 'B1 düzeyine' ulaşmaları için ders içi ve dışı faaliyetlerin tüm birimlerce destekleneceğini ifade etti. Bunun sınavlarla ölçümünün de profesyonelce yapılacağını söyleyen Rektör Elmas, öğrencilerin böylece 'Zorunlu Yabancı Dil' dersinden 'B1 düzeyinde' yeterliliği olduğunu üniversiteden mezun olana kadar kanıtlamak zorunda olacaklarını kaydetti. Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Çalışmaları çerçevesinde tanımlanan ve artık tüm akreditasyon kurumlarının program akreditasyonlarında öncelikle sorguladıkları bazı hususlar olduğunu dile getiren Elmas, "Ders öğrenim çıktılarının ve program çıktılarının kazandırılması, ölçülmesi ve bunların kanıta dayalı yapılması artık öne çıktı. Öğrenim çıktılarının doğru tanımlanması, ders ve program çıktılarının iyi ilişkilendirilmesi ve ölçülmesi, daha da önemlisi bunları rahatlıkla kanıtlayabilir kılmak, üniversitemizin 45 programının akredite olmasında büyük katkısı olmuştur. Henüz akredite olmayan programlarımızın ders öğrenim çıktılarını tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor. Tüm programlarımızdaki öğretim elemanlarımızın da kendi dersleri için aslında daha önce tanımladıkları ders ve program çıktılarının ilişkilerini tekrar değerlendirmeleri, sürekli devam edecek olan akreditasyon süreçlerine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"SABİS'in ilk versiyonu tamamlandı"

Sakarya Üniversitesinin bilişim yönetimi, bilişim alt yapısı ve araçlarının sürekli yenilendiğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, SABİS'in 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında hayata geçecek yeni modülleri hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Kocabıçak konu ile ilgili olarak, "SABİS projesine başlarken amacım, bunu üç versiyonda bitirmekti. İlk versiyonu tamamlandığını düşünüyorum. SABİS'in ikinci versiyonu ise kalite ve akreditasyon aşaması" dedi. Akademik Genel Kurul Toplantısında 'Aktif Öğrenme' konusu üzerine bir sunum yapan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Neşe Güler, aktif öğrenmenin, öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili kararlar alma fırsatlarının verildiği ve öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanabildiği bir öğrenme türü olduğunu söyledi. Öğrencilere daha çok zaman ayrılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Güler, "Bizler yol gösterici rehber olmaktan hiçbir zaman çekinmeyelim. Öğrencilerimizi aktif soru soran ve pratik yapan bireyler haline getirelim. Ayrıca onlara sürekli değerlendirmede ve dönüt yapabilecek durumda olalım ki başarılı kişiler yetiştirebilelim. Öğrencilerimiz meslek hayatına atıldığında oradaki sorumluları bizleriz" diye konuştu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

(BCT-İÇ)



12.05.2017 14:46:16 TSI

NNNN