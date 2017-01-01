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Bayırköy'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde halı saha ve spor kompleksi çevresindeki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde yapılan çalışmalar ile beldemizin çehresini değiştirmeye devam ederken, yetişkinler kadar çocuklarımızın da daha sağlıklı, yeşil ve modern bir çevrede yaşam sürdürebilmeleri, vatandaşlarımızın ve gençlerimizin her geçen gün vakitlerini geçirebilecekleri yeni alanlar inşa etmeye devam etmekte ve hizmete sunmaktayız" dedi.

(CKT-DA



12.05.2017 14:48:36 TSI

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