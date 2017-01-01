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Vali Güvençer: "Eczacılık, tıp sektörünün en önemli ayaklarından biri"

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:40
Vali Güvençer: "Eczacılık, tıp sektörünün en önemli ayaklarından biri"
Vali Güvençer: "Eczacılık, tıp sektörünün en önemli ayaklarından biri"

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş ve yönetimi Eczacılar Günü nedeniyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Vali Güvençer eczacılığın tıp sektörünün en önemli ayaklarından biri olduğunu belirterek eczacıların gününü kutladı.
Ziyarette konuşan Başkan Kurtuluş Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek, "Eczacılar olarak amacımız halk sağlığına hizmet etmektir. Bu sene 2 değişik stant kurduk. Halka akılcı ilaç kullanımı ve ilaç kullanımının gerekliliğini, diğer stantta da internet üzerinden ilacın satışının ve alınmasının zararlarını anlattık" dedi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de Eczacılar Gününü kutlayarak, "Manisa Eczacılar Odası Başkanımız nezaket göstererek Eczacılar Gününde valilik makamını ziyaret ettiler. Ben öncelikle bu nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum ve kendileri aracılığıyla önce Manisa'da eczacılık faaliyetlerinde bulunmakta olan eczacılarımızı sonra tüm Türkiye'deki eczacılarımızın bu özel günlerini kutluyorum. Bu özel günlerde söz konusu olan konunun, temanın, kurumun, özel önemine vurgu yapılır. Eczacılık ile ilgili belki söylenecek çok şey yok. Tıp sektörünün en önemli ayaklarından biri, hatta bu hizmet ayağının insani boyutunu neredeyse Türk insanı eczanelerde buluyor. Hepimizin geçmişinde mutlaka tanıdığı, andığı, hatırlamaktan mutluluk duyduğu bir eczacı ablası, eczacı abisi veya bir mahalle eczanesi vardır. Bazı değerlerimizi tüketiyoruz. Belki bu eczacı ablalarımızı, eczacı abilerimizi, mahallemizin eczanelerini yavaş yavaş bitiriyoruz. Ama yine de insan ve insan sağlığı ile ilgili sorunlar devam ettikçe tıp sektöründe eczacılığın önemi yerini muhafaza edecek. Ayrıca stratejik anlamda da eczacılığın bize çağrıştırdığı ilaç sanayi, kimya sanayi, ilaç kullanımı, sosyal güvenlik ciddiyetle üzerinde durulması gereken, bugünlerde adım atılması gereken çok çok önemli konular. İnşallah bugün bir taraftan eczacı arkadaşlarımızın üçüncü şahıslar tarafından hatırlanması, kendi arasındaki dayanışmanın artması, sorunlarının masaya yatırılması ile birlikte ülkenin ilaç üretimi, ilaç kullanımı, eczanelerde hizmet sunumu gibi yaşadığı sorunların çözümünde adım atılmasına vesile olur" dedi.
(SC-Y)

12.05.2017 14:49:47 TSI
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