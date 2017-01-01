ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması yapıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:40
Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması yapıldı
Anneler Okuyor Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Halk Kütüphanesi tarafından çocukları erken yaşta kitaba alıştırmak amacıyla "Anneler Okuyor, Çocuklar Anlatıyor Masal Anlatma Yarışması" düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan yarışmaya, Bilecik Balhatun Anaokulu, Bilecik Osmangazi Ortaokulu Anasınıfı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu, Bilecik Kozabirlik İlkokulu, Bilecik Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu Anasınıfı, Bilecik Cumhuriyet İlkokulu ve Bilecik Atatürk İlkokulu öğrencileri katıldı.
Yarışma ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Halk Kütüphane Müdürü Pınar Dengiz, kitapların çocuklar için duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Dengiz, "Kitaplar çocuğun bilgi dünyasını genişletir ve böylece duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade etme yeteneği gelişir. Resimli hikâye kitapları çocuğun hayal dünyasına bir pencere açar ve hikâye karakterlerinin de yardımıyla farklı bakış açıları edinmelerine yardımcı olur. Yani masallar ve hikâye kitaplarının içindeki figürler ve mesajlar çocuğun öğrenme sürecinde önemlidir. Özellikle mesaj içeren ve eğitici değer taşıyan masallar gelişimi olumlu yönde etkiler. Ayrıca anne ya da babayla okunan masal ve hikâye kitapları anne-çocuk, baba-çocuk iletişimini güçlendirir. Aynı zamanda, okul öncesi dönemde ebeveynlerle birlikte okunan resimli kitapların ebeveyn ve çocuklara konuyla ilgili tartışma fırsatı tanıdığı ve böylece çocuğun dil gelişimini ve erken yazın yeteneğini geliştirmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, anasınıfı döneminde çocukları kitapla tanıştırma etkinliklerinin aile tarafından üzerinde durulması çocuğun dil gelişimi, duygusal gelişimi ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.
Yarışmanın sonunda Bilecik Cumhuriyet İlkokulu'ndan Yalancı Çoban Masalı ile İbrahim Eren İleri 1'inci, Bilecik Dursun Fakih Ortaokulu'ndan Cimri Fare Masalı ile Hatice Berru Uz 2'inci, Bilecik Osman Gazi Ortaokulu'ndan Rapunzel Masalı ile Neslihan Miray Tiftik 3'üncü oldu.
(CKT-DA

12.05.2017 14:49:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kurşunlu Köyü renkleniyor
YEREL

KURŞUNLU KÖYÜ RENKLENİYOR
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası programı düzenledi
YEREL

SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEDİ
Başkan Duymuş'tan Sağlık Ocağı'na ziyaret
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ'TAN SAĞLIK OCAĞI'NA ZİYARET
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ın Anneler Günü mesajı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI FATİH BAKICI'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Osmangazi Ortaokulundan İngilizce Festivali
YEREL

OSMANGAZİ ORTAOKULUNDAN İNGİLİZCE FESTİVALİ
Bilecikspor'da olağan kongre tarihi belli oldu
YEREL

BİLECİKSPOR'DA OLAĞAN KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU
Bayırköy'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAYIRKÖY'DE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bahar Futbol Turnuvasında takımlar final maçına çıkacak
YEREL

BAHAR FUTBOL TURNUVASINDA TAKIMLAR FİNAL MAÇINA ÇIKACAK
Başkan Yalçın'dan Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'DAN KARAYOLLARI BURSA 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan oldu
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANI TALHA ÖZKAN OLDU
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali Teknik Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ BADMİNTON TÜRKİYE FİNALİ TEKNİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Pazaryeri'nde çocuk parkları rengarenk oluyor
YEREL

PAZARYERİ'NDE ÇOCUK PARKLARI RENGARENK OLUYOR
Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları açılıyor
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI AÇILIYOR
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan Bilecik'e ziyaret
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY'DAN BİLECİK'E ZİYARET
Bozüyük'te öğrenci veli el ele spor etkinliği düzenlendi
YEREL

BOZÜYÜK'TE ÖĞRENCİ VELİ EL ELE SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Ukrayna'dan Bilecik'e ziyaret
YEREL

UKRAYNA'DAN BİLECİK'E ZİYARET
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Hemşireler Haftası mesajı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI FATİH BAKICI'NIN HEMŞİRELER HAFTASI MESAJI
2016 yılında Bilecik'te 781 kazada 774 kişi yaralandı, 9 kişi hayatını kaybetti
YEREL

2016 YILINDA BİLECİK'TE 781 KAZADA 774 KİŞİ YARALANDI, 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bozüyük HEM'in yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

BOZÜYÜK HEM'İN YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BİLECİK'TE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Bozüyük'te engelli bakım kursunun ikincisi açılıyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE ENGELLİ BAKIM KURSUNUN İKİNCİSİ AÇILIYOR
Bozüyük'te Trafik Haftası bilgilendirme ve farkındalık standı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TRAFİK HAFTASI BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK STANDI
Başkan Yalçın, İş Ticaret ve Kültür Merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, İŞ TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Başkan Bakıcı Ankara'da temaslarda bulundu
YEREL

BAŞKAN BAKICI ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!