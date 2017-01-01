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Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları

- Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu:

- "Gaziantep müşterisi bol bir Pazar"



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GAZİANTEP (İHA) - Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları Gaziantep toplantısının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu girişim sermayesi fon yöneticileri için Gaziantep'in müşterisi bol bir pazar olduğunu söyledi.

Türkiye Girişim Meclisi'ne üye girişim sermayesi fonlarının yöneticileri ile Gaziantepli yatırımcıların bir araya geldiği "Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları" toplantısı TOBB organizasyonunda ve Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ortaklığında düzenlendi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı destekleri ile gerçekleşen toplantının açılışında konuşan GTO Başkanı Hıdıroğlu, ülkemizde finansal sistemin daha çok bankacılık sektörüne dayandığını belirterek, KOBİ'lerin bankacılık sektöründen yeterli ölçüde yararlanamadığını söyledi. Finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında Girişim Sermayesi modelinin önemine dikkat çeken GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz, bana göre "fikrim var param yok" diyenlerin derdine derman olacak bir finansman aracı olan girişim sermayesi modelini diğer finansal araçlardan ayıran en önemli nokta "kazan kazan" felsefesinin güçlü olmasıdır. Çünkü bu modelde aslında iki taraf ta kazanma arzusunda olan girişimcilerden oluşuyor. Birinde para var, diğerinde iş. Dolayısıyla başarı için sinerji yüksek, başarı neticesinde de karlar yüksek" dedi. Fon yöneticileri için Gaziantep'in müşterisi bol bir pazar olduğunu ifade eden Hıdıroğlu, "Kalkınmanın ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri de girişimci ruhun olmamasıdır. Bu ruh yoksa aslında sizin için potansiyel müşteri de yok demektir.Şundan emin olabilirsiniz ki Gaziantep sizin için müşterisi bol bir Pazar" şeklinde konuştu. Gaziantep girişimci ruhundan aldığı güçle kendi ayakları üzerinde durmayı başaran bir kent olduğuna vurgu yapan Hıdıroğlu, "Biz ülkenin en fazla ihracat yapan 5.kentiyiz. Neredeyse dünyanın bütün ülkelerine mal satıyoruz. Halının üretim merkeziyiz. Dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biriyiz. Gayri Safi Milli Hasılaya en fazla katkı yapan 10.iliz. Gastronominin başkentiyiz. Başarı listemizi uzatıp gidebilirim. Önemli olan eksikliğimizin ne olduğunu bilmek ve onun üzerine gitmek. Aslında Gaziantep olarak eksikliğimiz ülke ekonomisinin de temel eksikliği olan "katma değer üretmek" noktasında. İnşallah bu eksikliği de siz fon yöneticileri ile yapacağımız ortaklıklar sayesinde çözme şansı yakalayacağız" diye konuştu.

Toplantıya katılan TOBB Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı ve Fon Yöneticisi Göktekin Dinçerler'in yanı sıra fon yöneticileri Selami Düz, Levent Yeşildağ, Baturay Kaya, Cenk Coşkuntürk, Barış Öney, Ahmet Cüneyt Selçuk , Levent Karasakaloğlu ve Fırat Özpınar, katılımcıları girişim sermayesi hakkında bilgilendirdi.

Toplantının ardından TOBB Girişim Sermayesi Meclisi üyeleri fon yöneticileri firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(SD-Y)



12.05.2017 14:50:58 TSI

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