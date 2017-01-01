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Engelli öğrenciler hem eğlendi hem de eğlendirdi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:41
Engelli öğrenciler hem eğlendi hem de eğlendirdi
Engelli öğrenciler hem eğlendi hem de eğlendirdi

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin Engelliler Haftası dolayısıyla hazırladığı program büyük beğeni topladı.
Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen programda, kurumda eğitim gören engelli öğrencilerin hazırladığı halk oyunları, dans gösterileri ve şarkılar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Engelli öğrencilere moral ve motivasyon açısından destek olmak için Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi müzik grubu öğrencileri de şarkılar söyleyerek, öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Programın sona ermesinin ardından programa katılan liseli öğrenciler, kurumda eğitim gören engelli öğrenciler, kurum çalışanları ve okul müdürleri müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler. Programa, Kula Belediye Başkan Vekili Vedat Yılmaz, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Gedik, Yunus Emre Anadolu Lisesi Okul Müdürü Adem Sümen, öğrenciler, davetliler ve öğrenci aileleri katıldı.
(ÖND-Y)

12.05.2017 14:50:23 TSI
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