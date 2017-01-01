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Osmangazi Ortaokulundan İngilizce Festivali



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilecik Osmangazi Ortaokulu Spor Salonu'nda İngilizce Festivali düzenlendi.

Düzenlenen festivale, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Yarışmada açıklama yapan Bilecik Osmangazi Ortaokulu Müdürü Adem Eren, festivaldeki amacın öğrencilere İngilizceyi sevdirmek olduğunu belirtti.

Ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerin İngilizceye ilgisini artırmak ve İngilizcenin korkulacak bir ders olmadığını hissettirmek için etkinliğin son derece etkili ve yerinde olduğunu belirtti. Durmuş, "Günümüz şartlarında her bireyin mutlaka bir yabancı dil bilmesi gerektiğini, dünyaya açılan ülkemizin yeni yetişen neslinin de buna ayak uydurması ve dünya ile rekabet edebilmesi için yabancı dil çok önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından, festivalde İngilizce hazırlanan materyallerle çeşitli oyunlar oynanması, bilmecelerin cevaplanması ve etkinliklerin yapılmasıyla festival sona erdi.

(CKT-DA



12.05.2017 14:51:21 TSI

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