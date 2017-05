YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ın Anneler Günü mesajı

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Mesajında "Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz; bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır" diyen Başkan Bakıcı "Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. Annelerin önemini belirtmek için yüce Peygamberimiz, "Cennet annelerin ayağının altındadır" demiştir. Annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir. Anneler Günü nedeniyle tüm annelerimizin ve özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele verirken, mertebelerin en yükseği olan şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızın annelerinin de ellerinden saygı ve sevgi ile öpüyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

