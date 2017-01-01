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NEÜ'de "İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü" konuşuldu



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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından düzenlenen İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü konulu konferansa İslam Dünyası Bilimler Akademisi Başkanı Moneef Zou'bi konuşmacı olarak katıldı.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen konferansın açılışını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Zou'bi'ye, İslam dünyasının içinde bulunduğu gelişmeleri ve beklentileri aktarıp katılımcıları bu alanda bilgilendireceği için teşekkür etti. Konferansta konuşan Zou'bi, ilmi yolculukların insana büyük katkı sağladığını belirterek Avrupa'nın karanlık çağlarda bocaladığı dönemde, İslam devletlerinin, yüzyıllar boyunca bilimde öncü konumda olduğunu söyledi. İslam dünyasının, ilimi ve bilimi sahiplenmesi için kendisini bilgi toplumu olmaya götürmesi gerektiğini de vurgulayan Zou'bi ilmi yolculukların hem tarihe hem de insana hayli katkısı olduğunu dile getirdi. Zou'bi, ayrıca İslam medeniyetinin müntesipleri olarak Kazan'dan Uganda'ya, Endonezya'dan Fas'a kadar geniş bir coğrafyaya medeniyeti götürdüklerini dile getirdi.

Pek çok İslam aliminin insanlığa önemli hizmetlerinin olduğunu ifade eden Zou'bi, "İslam ülkeleri olarak 'niye birlikte, yardımlaşarak faaliyette bulunmamız gerekir?' sorusunu sormamız gerekiyor. Bunun baş sebebi İslam ülkelerinin çeşitli alanlarda maruz kaldığı saldırılar. Sürekli İslam ülkeleri saldırıya uğruyor. Bu nedenle birlikte olmak zorundayız" dedi. Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

(BG-FM-Y)



12.05.2017 14:54:35 TSI

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