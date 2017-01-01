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Başkan Duymuş'tan Sağlık Ocağı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 12 Mayıs Hemşireler Günü münasebetiyle Vezirhan Belde Sağlık Ocağı'nı ziyaret etti.

Ziyarette sağlık ocağında bulunan hemşirelerin günlerini kutlayan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Hemşireler, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezidir. Kolay bir görev değil, fedakarlık, sevgi ve özveri mesleği. Doktorlarımızın başarısındaki en büyük pay da hemşirelere düşen pay. Tedaviye karar veren doktor, ama tedaviyi uygulayan hemşirelerimizdir" dedi.

Ardından, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş sağlık ocağındaki hemşire ve doktora tablo hediye etti.

(CKT-DA



12.05.2017 14:55:24 TSI

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