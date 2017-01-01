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Vanlı çiftçiler Ankara'ya hareket etti



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Vanlı çiftçiler, '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' kutlamalarına katılmak üzere Ankara'ya hareket etti.

Eski Emniyet Müdürlüğünün yanında toplanan çiftçiler, yolculuk öncesi hatıra fotoğrafları çektirdi. Burada bir açıklamada bulunan Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, her yıl dünyada ve Türkiye'de 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Tarım ve hayvancılığın insanlığın tarihi kadar eski olduğunu ifade eden Özgökçe, "İlimiz nüfusunun yaklaşık yarısına yakını tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörünün ilimizin ekonomik ve sosyal yapısında çok önemli rolü vardır" dedi.

Çiftçilerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması veya azaltılması neticesinde üreticilerin daha rahat kredilere ve diğer tarımsal desteklere ulaşmasını sağlayacağını vurgulayan Özgökçe, "Odamız, çiftçilerimizin sorunlarının çözümünde, ihtiyaçlarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmede ve modern anlamda üretim yapmalarında her zaman üzerine düşeni yapmaktan geri durmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak olan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlamalarında Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından çiftçilerin taleplerinin dile getirileceğini belirten Özgökçe, "Nasırlı elleriyle gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışan, bizi aç bırakmayan, sofralarımızdaki yiyeceklerimizi yetiştiren çiftçi kardeşlerimize gereken destekleri zamanında vermemiz ve onları unutmamamız gerekir. Biz de şimdiden bütün çiftçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, bol ve bereketli bir yıl geçirmelerini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından çiftçiler, otobüslerle Ankara'ya harekat ettiler.

(ATL-MSA-Y)



12.05.2017 14:55:41 TSI

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