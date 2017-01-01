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Kula'da öğrencilere uygulamalı trafik dersi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde görev yapan jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kenan Evren İlköğretim Okulu öğrencilerine uygulamalı trafik dersi verdi.

Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü ve o günü takip eden hafta içerisinde kutlanan Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede görev yapan trafik ekipleri, Kenan Evren İlköğretim okulu ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine trafik eğitimi vererek, trafikte dikkat edilmesi gereken konular ve güvenli sürüş teknikleri konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Kula ilçe jandarma trafik görevlilerinden Başçavuş Mehmet Çelik, Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Canlı, ilçe emniyet müdürlüğü personelleri Mustafa Güleryüz, Semih Çelik ve Huriye Açıkbaş tarafından verilen derste, öğrenciler anlatılanları dikkatle dinledi. Ders sonunda öğrencilere trafik kurallarının anlatıldığı broşür ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

(HY-ÖND-Y)



12.05.2017 14:56:10 TSI

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