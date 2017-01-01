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Başkan Tahmazoğlu, Anneler Gününü kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, anneliğin karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar kutsal bir görev, yüce bir duygu olduğunu belirtti. Başkan Tahmazoğlu, mesajında sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum hayatının temel direği olduğunu vurgu yaparak, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler gününde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



12.05.2017 14:59:27 TSI

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