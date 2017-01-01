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Albayrak'ın 'Çiftçiler Günü' mesajı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:51
Albayrak'ın 'Çiftçiler Günü' mesajı
Albayrak'ın 'Çiftçiler Günü' mesajı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Albayrak mesajında, insanlığın tarih boyunca en önemli geçim kaynaklarından birinin tarım, en eski mesleklerinden birinin ise çiftçilik olduğunu belirterek, "İlk üretim faaliyetlerinden olan tarım, insanlığın toprağa yerleşmesini, medeniyetler kurmasını sağlamış, ticaret ve sanayileşmeye doğru evrilen ekonomik süreçte, önemli bir aşama olmuştur" dedi.
Çiftçilerin kadim zamanlardan beri, en temel yaşamsal ihtiyaçlardan olan gıdaları yetiştirerek, toplumsal iş bölümünün en önemli hizmetlerinden birini gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Çağlar boyunca, bilim ve teknikteki gelişmelere bağlı olarak, tarımsal üretim faaliyetleri değişkenlik ve çeşitlilik göstermiş olsa da, tarım ve çiftçiliğin önemi hiçbir zaman azalmamıştır, insanlık yeryüzünde var olduğu sürece önemini koruyacaktır. Günümüzde dünyanın en gelişmiş ülkeleri, teknoloji ve enerji alanlarındaki yatırımlarının yanı sıra tarımda verimliliği arttırmaya yönelik dev projeler yürütmektedirler. Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte, Atatürk'ün çizdiği kalkınma hedefleri doğrultusunda, teknolojinin sunduğu imkânlar ve bilimsel yöntemlerle, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal kesimlerdeki kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik devrim niteliğinde yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlara ileriki yıllarda da devam edilmiştir. Ortaya konulan tüm bu çalışmalara rağmen, tarımsal üretimimiz ülke ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple tarımsal üretimi arttırmaya yönelik yeni yatırımların yapılması ve teşviklerin arttırılması gerekmektedir. Tarımsal üretimdeki artış gıda, yem, ilaç ve imalat sanayimizin ham madde ihtiyacını karşılayacak, ithalatı azaltacak, ihracatı arttıracak ve dolayısıyla ülkemizin dış ticaret açığının kapanması konusunda büyük faydalar sağlayacaktır.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz tarihten bu yana çiftçilerimizi destekliyoruz. Belediyemizin çiftçilerimize yönelik hizmet ve yatırımları, bundan sonra da artarak devam edecek. Zorluklar içerisinde, emek, çile ve alın teriyle toprağı işleyen, aşımızı sağlayan, üretken çiftçilerimizin, 14 Mayıs Çiftçiler Gününü kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum."
(YG-ÖK-Y)

12.05.2017 14:59:48 TSI
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