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Başkan Ekinci öğrencilerle bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Yenice Merkez İlkokulunda veliler ve öğrenciler tarafından düzenlenen 3'üncü Bahar Şenliklerine katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler Yenice Merkez İlkokulu öğrencileri ve velilileri tarafından düzenlenen kermes ve gösterilere katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Sık sık öğrenci ve gençlerle bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, gençliğe verdiği önemi her platformda dile getiriyor. Yaş ortalaması 19.4 olan Eyyübiye ilçesinde gençliğe yaptığı yatırımlarla da kamuoyundan takdir toplayan Başkan Ekinci, gençlikle farklı organizasyonlarda sık sık bir araya geliyor. İlçe sınırları içinde bulunan Yenice Merkez İlkokulu öğrenci ve velilerinin bahar şenliklerine de katılan Başkan Ekinci, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlere Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun'un yanı sıra Okul Müdürü Mehmet Kakaç, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sınıfları gezerek Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel figürlerini öğrencilerin dilinden dinledi. Başkan Ekinci, '' Eğitim kurumları bulundukları yerde sadece çocukların öğretim noktasında sıkıntılarını gidermek değil, çocukların eğitilmesi ve aileleri ile bir araya gelerek sosyal bir ortamda oluşturmak gerekiyor. Bu anlamda bahar şenlikleri, kermesler ve bu tarz faaliyetler önemli. Okullarımızın halka açık bir şekilde bu tarz faaliyetleri belki de eğitimi sevdirmeleri, okulu sevdirmeleri konusunda önemli bir faaliyet oluyor. Bu faaliyetten dolayı okul yönetimini tebrik ediyoruz. Umarım bu okulumuzda olduğu gibi diğer okullarda da bu tarz faaliyetlerin sayısı artar" dedi.

(Şİ-SD-Y)



12.05.2017 15:00:01 TSI

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