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Kahveci kadınların Anneler Günü kutlandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:52
Kahveci kadınların Anneler Günü kutlandı
Kahveci kadınların Anneler Günü kutlandı
- Manisa'da sayıları hızla artan kahveci kadınlar Kahveciler Odası tarafından ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı
- Manisa Kahveciler Odasının 8 üyesinden biri kadın

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa'da sayıları her geçen gün artan kadın kahveciler Manisa Kahveciler Odası tarafından Anneler Gününde unutulmadı. 2 çocuk annesi Sevinç Ülker'i eşiyle birlikte işlettikleri küçük çay ocağında ziyaret eden Manisa Kahveciler Odası Başkanı Metin Çetin, kadın üyeleri Ülker'e çiçek takdim ederek Anneler Gününü kutladı.
Manisa Kahveciler Odası Başkanı Metin Çetin ile yönetim kurulu üyeleri odalarına kayıtlı kadın üye olan Sevinç Ülker'i işyerinde ziyaret ederek bu hafta sonu kutlanacak Anneler Gününü erkenden kutladı. Kadın üyesi Ülker'e çiçek hediye eden Oda Başkanı Çetin, odalarında 700 üyelerinden 105'nin kadın olduğunu belirterek, "Hem anne olup hem bir yeri işletmek zor bir olay. Eşiyle birlikte 1 yıl önce açtıkları çay ocağını güzel bir şekilde işletiyorlar. Oda olarak kadın üyelerimizin önemli günlerini unutmayarak kendilerini ziyaret edip çiçek hediye ediyoruz. Şunu unutmayalım ki kadınlarımızın el attığı her iş dalı her zaman güzelliklerle dolu olur. Kadın üyelerimizin şimdiden Anneler Günü'nü kutluyoruz'' dedi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1 yıl önce çalıştığı fabrikadan çıkan 44 yaşındaki Tuncay Ülker, 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi üzerindeki çay ocağını satın alarak eşi Sevinç Ülker ile birlikte işletmeye başladı. 1 yıl önce ev hanımı olan Sevinç Ülker, işyerinde çay ocağına başına geçerek eşine destek veriyor. Eşiyle birlikte 1 yıldır çay ocağını işlettiklerini dile getiren 2 çocuk annesi Sevinç Ülker ise, "Eşimle birlikte güzel bir şekilde çay ocağını işletiyoruz. Ben ocak başındayım, o çayları dağıtıyor. Evimizdeki mutluluğu ve huzuru işyerimize taşıyoruz. Bu nedenle de çevremizdeki esnaf arkadaşlarımız tarafından da seviliyoruz." diye konuştu.
Kadınların iş hayatına mutlaka atılması gerektiğinin altını çizen Ülker, "1 yıl öncesine kadar sadece evimde çay demliyordum. Şimdi yüzlerce kişiye çay demleyip satıyoruz. 1 yıl önce ev hanımıyken şimdi eşimle birlikte atıldığımız bu işyerinde iş kadınıyım. İş hayatı gerçekten çok güzel. Kadınlarımız iş hayatına atılmaktan asla korkmasın. Kadınlarımızın el attığı her işi başaracağına inanıyorum. Unutmasınlar ki her başarılı işyerinin arkasında bir kadın vardır." diye konuştu.
Sevinç Ülker eşiyle birlikte işlettikleri çay ocağıyla İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Bölümü'nde bir kızını ve özel bir ortaokulda erkek çocuğunu okuttuklarını dile getirdi.
Oda Başkanı Çetin, çay ocağı işleten Ülker çiftiyle bir süre sohbet ettikten sonra Anneler Günü sebebiyle 5 kadın üyelerini ziyaret ederek çiçek takdim ettiklerini ifade etti.
(SC-Y)

12.05.2017 15:01:39 TSI
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