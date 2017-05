YEREL HABERLER / KASTAMONU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cankesen Kastamonu'na demiryolu istedi

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Kastamonu'na demiryolu yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu Şubesinin davetlisi olarak Kastamonu'ya istişarede bulunmak üzere gelen Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevinde sendika üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Kastamonu Havalimanının 108 bin yolcuya hizmet verdiğini ifade ederek, "İllerimize baktığımı zaman, illerimizin olmazsa olmazı haline geldik artık havalimanları, bunlar çok önemli. Gönül ister ki Kastamonu'da güzel bir demiryolu da olsun, garı da olsun. YHT buraya da gelsin. Eskiden türküler söylenirdi, 'kara tren gecikir belki hiç gelmez' diye türkü varken ama şuan YHT hiç gecikmiyor. Yüksek hızlı tren her tarafa yetişiyor. Allah'ın izniyle bu ulaşım imkanlarının Kastamonu'da olması lazım. Bunları canı gönülden bizde istiyoruz" dedi.

Bir ülkenin gelişmişliğine bakmak için öncelikle ulaşım modlarına bakılması gerektiğine işaret eden Cankesen, "Bu ülkenin gelişmişliğinin bir simgesiyiz aslında 11 hizmet kolumuzla birlikte. Bu manada son yıllara baktığınızda ulaşımda biz çok yol kat ettik. Marmaray'la, yüksek hızlı trenlerle, yeni havalimanlarıyla, bakın hatta 3'üncü havalimanı nasip olursa 1-1,5 yıl gibi kısa bir içerinde orası da açılacak. Bunların yapımıyla birlikte, bırakın Türkiye'deki huzuru, dünya bizim huzurumu kaçırmaya kalktı. Gezi olayları çıktı. Ne tür rezillikler, bakın her an bitmek üzere havalimanı kimseye bir zararı, ziyanı yok. Bataklık dediğimiz o zaman, kötü bir zemin üzerine bile aslan gibi bir havalimanı inşa ederek, yeşille, doğayla barışık bir havalimanı imal ediyoruz. O yüzden hem yollarımızın, hem havayollarımızın, demir yollarımızın, deniz yollarımızın gelişimine baktığımızda ülkenin son 15 yılda, 20 yılda gelişimini gösteriyor. Kastamonu'da böyle güzel illerimizden bir tanesidir. Biz Kastamonu'yu seviyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'ya gelmelerinin başlıca sebepleri istişarede bulunmak olduğunu söyleyen Cankesen, "Kendi hizmet kolumuzda ne yaptık? Ne yapamadık? Önümüzdeki dönem içerinde 2017 yılı toplu sözleşmeleri başlayacak. Onlarda neler oldu? Neler olmayacak? Bunlarda bir istişare edelim, tabandan bilgi alalım diye buraya geldik. Arkadaşımız, kardeşimiz güzel bir kelime söyledi. '213 tane kazanım oldu' dedi. 213 kazanımın 210 tanesi hayata geçti. 211'inci kazanımımız yıllık izinlerin devriydi. 100 bin kişiyi ilgilendiren bir olaydı. Allah'a hamdolsun onu da sağladık. Her ne kadar rakiplerimiz etrafta çirkince, çirkefçe fiyasko durumu olmayacak diye etrafa afişler, broşürler assa da biz onları Allah'ın izniyle birer birer gerçekleştiriyoruz. Geride kalan bir havacılık tazminatımız kaldı. En üstten uçan, ülkemize inmeyen ancak ülkemiz hava sahasını kullanan firmaların, uçakların Avrupa'da kurulan bir Euro Kontrol Birimi dediğimiz bu birime mil başı bıraktığı bir para var. Havuzda bu paralar birikiyor. Bu paralar geçen seneki fazla çalışmamızdan, fazla trafiğimizden dolayı 54 milyon Avro kadar bir para geldi. 54 milyon avro parayı biz kendi çalışanlarımıza dağıtamadık. 'alın bu parayı biz yiyemedik, siz yiyin' diye yine Euro Kontrol'e geri gönderdik. Bu parayı dağıtmamak, bu parayı buradaki arkadaşlarımızın yanı sıra yatırımlara yönlendirmemek, buradaki havacılıkla ilgili yatırımları gerçekleştirmemek resmen bir ihanettir. Gerek bu ihanete imza atan, gerek bürokrat, gerek siyasetçi, gerek kim varsa, gerek kişi, kurum kim varsa suçludur. bu paranın gitmemesi lazım. 15 milyon trafiğe hizmet eden bir grubun alacağı para 25 avro olmamalıdır. Diğer tarafta 100 bin trafiğe imza atan, 100 bin trafik çalışanlı Moldovya bile bizim 2 katımız, 3 katımız para almaktadır. Burada bir haksızlık vardır. Lafa geldiği zaman devletin bürokratları hadsizce şunu söylemektedir, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin aldığı ücretlere bakıldığında, kurumlar arası dengeyi bozmaktan bahsetmektedir. Ancak yurt dışından gelen bu parayı, yurt dışına geri iade ettirdiğimiz takdirde, bu bir milli servettir, mili gelirdir. Bu para Kastamonu'da çalışan atıyorum 100 tane arkadaşımıza bundan bir meblağ gelse, Kastamonu ekonomisin de canlanmasına, daha canlı hale gelmesine bir sebeptir" şeklinde konuştu.

12.05.2017 15:02:20 TSI

