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Yunusemreli minikler Anneler Günü'nü kutladı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minikler düzenledikleri etkinlikle Anneler Günü'nü kutladı. Etkinlikte konuşan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur kendisinin de bir anne olduğunu belirterek, "Annelik çok farklı ve çok kutsal bir duygu. Bütün annelerimizin bu özel gününü kutluyorum." dedi.

Anneler Günü dolayısıyla Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte çocuklara çiçek dağıtarak annelerine takdim etmelerini isteyen Başkan Yardımcısı Uygur, yaptığı konuşmada bir çocuk için anne kavramının önemine dikkat çekti.

Konuşmasına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin selamlarını ileterek başlayan Uygur, "Hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ne güzel söylemiş Peygamber Efendimiz (SAV); 'Cennet anaların ayakları altındadır' diye. Annelik çok farklı ve çok kutsal bir duygu. Duygusal zekamızla bizler, hem çocuklarımıza hem de aile hayatımıza hem de iş hayatımıza çok daha farklı bir yönden bakabiliyoruz. Çocuklarımız anneleri için çok güzel oyunlar sergilediler. Etkinliğimize katılan ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anneler Günü etkinliğinde çocuklar sandalye kapma oyunu oynarken, anneleri de balon patlatma oyunu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

(SC-Y)



12.05.2017 15:06:32 TSI

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