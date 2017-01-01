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Zabıtalardan esnafa bilgilendirme semineri

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:58
Zabıtalardan esnafa bilgilendirme semineri
Zabıtalardan esnafa bilgilendirme semineri

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü, geri dönüşümle ilgili esnafı bilgilendirmek için seminer düzenledi.
Şahinbey Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere Penye, Konfeksiyon ve Trikotajcılar Odası Başkanlıklarının yanı sıra esnaflar da katıldı.
Düzenlenen Seminerde Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güneş esnafı geri dönüşümle ve Tekstil kent Mahallesindeki değişimle ilgili bilgilendirdi. Düzenlenen Toplantıya Şahinbey Belediyesi Zabıta ve Geri dönüşüm Müdürlerinin yanı sıra Gaziantep Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Geri dönüşümün önemi
Şahinbey Belediyemizin Zabıta Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada ise esnafın geri dönüşümle ilgili bilgilenmesi ve kurallara uyması konusunda düzenlenen seminerin oldukça faydalı olduğu belirtilerek, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Tekstil Kent Mahallesi esnafı ile birlikte geri dönüşüm üzerine istişarede bulunduk. Düzenlenen toplantıda esnafımıza geri atıkların, geri dönüşümle değerlendirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunarak, bu konuda yapılması gerekenler anlatıldı. Bu seminer sonrasında esnafımızın geri dönüşümle ilgili daha bilinçli davranarak, atıkların değerlendirilmesi noktasında daha hassas davranacağına inanıyoruz" denildi.
(SD-Y)

12.05.2017 15:07:53 TSI
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