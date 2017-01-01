YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan, "Kocaelispor'a her zaman sahip çıkıyoruz"

Başkan Doğan, "Kocaelispor'a her zaman sahip çıkıyoruz"



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaelispor'a her zaman sahip çıkıp destek olduklarını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Altay maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, kamuoyunda Kocaelispor'un Antalya'da oynayacağı Altay maçı için taraftarlara sadece 1 otobüs tahsis edildiğine dair eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarında Başkan Doğan, "Değerli büyük Kocaelispor taraftarları, kamuoyunda ve basında yer alan İzmit Belediyesi'nden Kocaelispor taraftarına sadece 1 otobüs tahsis edildi haberleri asılsızdır. Bu konuyla ilgili tarafıma hiç bir talep gelmemiş olup dün olduğu gibi bugün de Kocaelispor'umuzun final heyecanını hep birlikte yaşamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

(İG-İÇ)



12.05.2017 15:08:23 TSI

NNNN

