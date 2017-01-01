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Kocaeli'de Trafik Haftası "Saygı" temasıyla kutlandı

- Trafik Haftasında yılın sürücüsüne çeyrek altın



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, "Uyduğunuz her trafik kuralı, birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir" sloganıyla kutlandı.

Kocaeli'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ortaklığında düzenlenen etkinlikte düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinden öğrencilere trafik hakkında seminerler verildi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren 12 öğrenciye de tablet bilgisayar hediye edildi.

"Uyduğunuz her trafik kuralı, birbirimize duyduğumuz saygının ifadesidir" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde ayrıca İzmit, Derince ve Körfez ilçelerindeki okullarda çok sayıda öğrenciye trafik hakkında eğitimler verildi. Sloganın yer aldığı pankartlar, vatandaşların yoğunlukta olduğu yerlere asılarak, trafikte saygının önemine dikkat çekildi. Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte kurulan stantlarda da katılan öğrencilere ilk yardım, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı materyaller hakkında bildiler verildi.

Kocaeli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ödül törenine Emniyetten Sorumlu Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, İl emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Kopça, Jandarma Trafik Kısım Amiri Kd. Bçvş. İlhan Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meteoroloji İl Müdürlüğü temsilcileri, öğrenciler ile veliler katıldı. Gençlik merkezindeki öğrencilere kısa bir konuşma yapan İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü, trafik kurallarının önemine değindi.

Konuşmaların ardından Trafik Haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giden öğrencilere hediyeleri verildi. Törende ayrıca Kocaeli'de yılın sürücüsü seçilen İsmail Ertuğral da çeyrek altınla ödüllendirildi. Ödül kazananlara ödüllerini Emniyetten Sorumlu Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü ve beraberindeki protokol takdim etti. Ödül töreninin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan trafik konulu resim sergisi gezildi.

(GY-Y)



12.05.2017 15:08:35 TSI

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