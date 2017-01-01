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Başiskele, projelerin açılışına hazırlanıyor



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KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi altyapı, üstyapı ve sosyal proje çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi'nin ilçenin çehresini değiştirecek ve değer katacak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Projelerin hayat bulduğu Başiskele'de yaşayan herkesin oturup rahat nefes alabileceği, etkinliklerini yapabilecekleri, çocukların sağlıklı ortamlarda bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, kamu kurumlarının rahat ve konforlu hizmet verebileceği yeni yerler oluşturuyor.

Bu kapsamda Başiskele Belediyesi planlamasını ve yapımını kısa sürede tamamladığı projeleri açılışa hazır hale getirdi. Bunlardan biri olan ve 14 Mayıs'ta açılması planlanan Kocaeli'nin ilk Çocuk Üniversitesi ile başlayacak açılış programları Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Kullar Yakacık Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Yeniköy Kapalı Pazar Yeri, Mevlana Parkı, Vezirçiftliği Gençlik Merkezi, Yuvacık Nene Hatun Bayan Spor Merkezi, 15 Temmuz Milli İrade Parkı, Bahçecik Polis Merkezi, Yaylacık Mahallesi Hacı Süleyman Sokak Parkı, Aydınkent Mahallesi Spor Merkezi, Mehmetağa Mahallesi Erkek Spor Merkezi ve Mehmetağa Mahallesi Kent Meydanı açılışları ile devam edecek.

(İG-İÇ)



12.05.2017 15:08:57 TSI

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