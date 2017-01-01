ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EÜ-SÜ işbirliğiyle "Kültürü Filmle Öğreniyorum" final gösterimi yapıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:00
EÜ-SÜ işbirliğiyle "Kültürü Filmle Öğreniyorum" final gösterimi yapıldı
NEÜ-SÜ işbirliğiyle "Kültürü Filmle Öğreniyorum" final gösterimi yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından dört yıldır düzenlenen "Kültürü Filmle Öğreniyorum" etkinliğinin sezon finali, Köyceğiz Yerleşkesinde yapıldı.
NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve NEÜ İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKADEMEDYA) dört yıldır düzenlemekte olduğu "Kültürü Filmle Öğreniyorum" etkinliği 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının son gösterimi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile birlikte yapıldı. SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Can'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı "Oxford'lu Ziyaretçi: Gertrude Bell" adlı belgesel filminin gösterimine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak katıldı. Programın başlangıcında NEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı tarafından ünlü İngiliz ajan Gertrude Bell hakkında bilgi verildi. NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nuri Paşa Özer'in moderatörlüğünde yapılan final gösterimine iki üniversiteden çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"İki üniversitenin işbirliği önemli"
Filme ilişkin bilgi veren ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Aytekin Can, iki üniversitenin işbirliğinin hem eğitimin niteliği hem de Konya açısından önemli olduğunu söyledi. Film yapım süreci ve yaşanılan sorunlar ile ilgili bilgi de veren Prof. Dr. Can, öğrencilere yapacakları işi sevmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Can, iki üniversite arasında olduğu kadar disiplinler arasında işbirliği yapılması yoluyla başarılı işlere imza atılabileceğini gösterdiklerini belirtti. Prof. Dr. Can, belgeselin bu güne kadarki en geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını sağlayan etkinlik koordinatörü NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Bulduklu'ya ve ilgilerinden dolayı hem NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e hem de AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak'a teşekkür etti.

"Bu coğrafyada hep birileri oyun oynadılar"
Filmin analizi sırasında söz alan Rektör Prof. Dr. Şeker ise, sinema ve dolayısıyla sanatın tarihi, kültürü ve değerleri aktarmaktaki etkisinin en güzel örneğinin bu belgesel ile ortaya konulduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Şeker, disiplinler arası işbirliğinin önemine de vurgu yaparak, "Her bir alan kendi birikimlerini aktarmak suretiyle işbirliği yapmalıdır. Tek başına bilgi veya tek başına yeteneği icra etmek yerine farklı bakış açıları bir araya gelerek sinerji oluşturabilir. Bu çalışmada değerli tarihçilerimiz ile iletişim uzmanları güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Güzel bir çalışma olduğunu vurgulamamız gerekir. Film bize bu coğrafyada her dönem birilerinin farklı amaçlara yönelik faaliyetler içinde olduklarını göstermiştir. Umarım bu türden çalışmalar ile geçmiş aydınlatılmaya ve yarına ışık tutulmaya devam edilir" dedi.
Etkinlikte söz alan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da, yapılan çalışmaya iki üniversitenin katkı vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örnek bir çalışmada aynı şehrin iki üniversitesinin farklı disiplinleri içeren bu türden işbirliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Solak, geçmişe ilişkin konuların yorumlanmasında sanatın kullanılmasının önemini aktardı.
Katılımcıların filme ilişkin görüşlerini paylaştıkları film analizi, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in, Prof. Dr. Aytekin Can'a günün anısına plaket takdimi ile sonra erdi.
(BG-FM-Y)

12.05.2017 15:09:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı
YEREL

KONYA'DAKİ HAMİLE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI
Rektör Şeker: &quot;Kongre insanlığın daha sağlıklı hayat sürebilmesi için taban oluşturacak&quot;
YEREL

REKTÖR ŞEKER: "KONGRE İNSANLIĞIN DAHA SAĞLIKLI HAYAT SÜREBİLMESİ İÇİN TABAN OLUŞTURACAK"
3.Uluslararası Mimarlık Kongresi Konya'da başladı
YEREL

3.ULUSLARARASI MİMARLIK KONGRESİ KONYA'DA BAŞLADI
Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı
YEREL

KONYA'DAKİ HAMİLE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI
Ereğli'nin geleceğini inşa edecek proje başlıyor
YEREL

EREĞLİ'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK PROJE BAŞLIYOR
NEÜ'de &quot;İslam Dünyasının Gelişmesinde İslam Dünyası Bilimler Akademisinin Rolü&quot; konuşuldu
YEREL

NEÜ'DE "İSLAM DÜNYASININ GELİŞMESİNDE İSLAM DÜNYASI BİLİMLER AKADEMİSİNİN ROLÜ" KONUŞULDU
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Çipan: &quot;Annelerimize saygı ve hürmet göstermek ahlaki bir yükümlülüktür&quot;
YEREL

ÇİPAN: "ANNELERİMİZE SAYGI VE HÜRMET GÖSTERMEK AHLAKİ BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR"
Selçuklu spor okulları rekora koşuyor
YEREL

SELÇUKLU SPOR OKULLARI REKORA KOŞUYOR
Seydişehir Belediyesi jeotermal damarları açıyor
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ JEOTERMAL DAMARLARI AÇIYOR
Aksaray merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

AKSARAY MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Mali müşavirlerin mesleki eğitimleri sürüyor
YEREL

MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 12 yaralı
YEREL

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN TRAKTÖR KAZA YAPTI: 12 YARALI
GÜNCELLEME - Trafikte hamile doktora silahlı saldırı
YEREL

GÜNCELLEME - TRAFİKTE HAMİLE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI
Selçuklu Belediyesine 8. ödül
YEREL

SELÇUKLU BELEDİYESİNE 8. ÖDÜL
Kulu'da 'Bana Bir Masal Anlat Proje Yarışması' yapıldı
YEREL

KULU'DA 'BANA BİR MASAL ANLAT PROJE YARIŞMASI' YAPILDI
Kulu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

KULU'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
KONESOB ve Vergi Dairesi Başkanlığından bilgilendirme toplantısı
YEREL

KONESOB VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Rektör Şahin: &quot;Devletin stratejik üniversitesi olmalıyız&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN: "DEVLETİN STRATEJİK ÜNİVERSİTESİ OLMALIYIZ"
Seydişehir'in kurucusu Seyyid Harun Veli Hazretleri anıldı
YEREL

SEYDİŞEHİR'İN KURUCUSU SEYYİD HARUN VELİ HAZRETLERİ ANILDI
Trafikte hamile doktora silahlı saldırı
YEREL

TRAFİKTE HAMİLE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI
Cihanbeyli'ye modern kapalı pazar alanı
YEREL

CİHANBEYLİ'YE MODERN KAPALI PAZAR ALANI
Özel öğrencilerin gözünden Beyşehir fotoğrafları sergisi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN BEYŞEHİR FOTOĞRAFLARI SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!