EÜ-SÜ işbirliğiyle "Kültürü Filmle Öğreniyorum" final gösterimi yapıldı

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarafından dört yıldır düzenlenen "Kültürü Filmle Öğreniyorum" etkinliğinin sezon finali, Köyceğiz Yerleşkesinde yapıldı.

NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve NEÜ İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKADEMEDYA) dört yıldır düzenlemekte olduğu "Kültürü Filmle Öğreniyorum" etkinliği 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının son gösterimi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile birlikte yapıldı. SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Can'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı "Oxford'lu Ziyaretçi: Gertrude Bell" adlı belgesel filminin gösterimine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak katıldı. Programın başlangıcında NEÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı tarafından ünlü İngiliz ajan Gertrude Bell hakkında bilgi verildi. NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nuri Paşa Özer'in moderatörlüğünde yapılan final gösterimine iki üniversiteden çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



"İki üniversitenin işbirliği önemli"

Filme ilişkin bilgi veren ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Aytekin Can, iki üniversitenin işbirliğinin hem eğitimin niteliği hem de Konya açısından önemli olduğunu söyledi. Film yapım süreci ve yaşanılan sorunlar ile ilgili bilgi de veren Prof. Dr. Can, öğrencilere yapacakları işi sevmeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Can, iki üniversite arasında olduğu kadar disiplinler arasında işbirliği yapılması yoluyla başarılı işlere imza atılabileceğini gösterdiklerini belirtti. Prof. Dr. Can, belgeselin bu güne kadarki en geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını sağlayan etkinlik koordinatörü NEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasin Bulduklu'ya ve ilgilerinden dolayı hem NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e hem de AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak'a teşekkür etti.



"Bu coğrafyada hep birileri oyun oynadılar"

Filmin analizi sırasında söz alan Rektör Prof. Dr. Şeker ise, sinema ve dolayısıyla sanatın tarihi, kültürü ve değerleri aktarmaktaki etkisinin en güzel örneğinin bu belgesel ile ortaya konulduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Şeker, disiplinler arası işbirliğinin önemine de vurgu yaparak, "Her bir alan kendi birikimlerini aktarmak suretiyle işbirliği yapmalıdır. Tek başına bilgi veya tek başına yeteneği icra etmek yerine farklı bakış açıları bir araya gelerek sinerji oluşturabilir. Bu çalışmada değerli tarihçilerimiz ile iletişim uzmanları güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Güzel bir çalışma olduğunu vurgulamamız gerekir. Film bize bu coğrafyada her dönem birilerinin farklı amaçlara yönelik faaliyetler içinde olduklarını göstermiştir. Umarım bu türden çalışmalar ile geçmiş aydınlatılmaya ve yarına ışık tutulmaya devam edilir" dedi.

Etkinlikte söz alan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da, yapılan çalışmaya iki üniversitenin katkı vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örnek bir çalışmada aynı şehrin iki üniversitesinin farklı disiplinleri içeren bu türden işbirliklerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Solak, geçmişe ilişkin konuların yorumlanmasında sanatın kullanılmasının önemini aktardı.

Katılımcıların filme ilişkin görüşlerini paylaştıkları film analizi, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in, Prof. Dr. Aytekin Can'a günün anısına plaket takdimi ile sonra erdi.

