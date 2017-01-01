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Minik öğrencilerin yıl sonu etkinliği



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da Özel Çamlıca Minika Anaokulu öğrencileri hazırladıkları yılsonu gösterisi ile büyük beğeni topladı.

Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğine veliler büyük ilgi gösterdi. Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları, şiirler ve Çanakkale adlı tiyatro oyunu izleyenlerden tam not aldı. Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Çamlıca Okulları Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna doğru yaklaştıklarını belirterek bir yıl boyunca minik öğrencilerin öğrendikleri etkinlikleri sergilediklerini kaydetti.

Anaokulları ile okul öncesi eğitimin önemine değinen Sarıtaç, Çamlıca olarak gelecek nesillerin yetişmesinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

(CÖ-SD-



12.05.2017 15:09:39 TSI

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