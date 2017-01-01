MYÖ öğrencilerine olay yeri eğitimi
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları dersleri kapsamında yüksekokul öğrencilerine olay yeri eğitimi verdi.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından, 2017-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencilerine Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları dersleri kapsamında ve eğitimlerine katkı sağlayacağı düşünülen "Olay Yerinde Yapılması Gerekenler" konulu eğitim verildi.
(İHA-MET-Y)
12.05.2017 15:13:29 TSI
NNNN