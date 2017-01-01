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Başkan Albayrak'tan Anneler Günü mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Anneliği anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade eden Albayrak, "Eşsiz bir sevgiye ve fedakarlığa dayanan, anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığı, en yüce duygulardan biridir annelik. Anneler, yaşamlarımızın ilk evresinden itibaren bize bahşettikleri sevgi, şefkat ve özverilerini, erişkin insanlar haline geldiğimiz zamanlarda bile esirgemezler. Bizleri dünyaya getiren, sonsuz emeklerle yetiştiren, hayata hazırlayan, geleceğimizi şekillendiren ve topluma kazandıran annelerimiz, insanlığın en kutsal görevlerinden birini ifa etmektedirler" dedi.

Dünyanın en değerli varlıklarının anneler olduğunu ifade eden Albayrak, "Annelerimize vefa borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ancak onlara layık evlatlar olmak, iyi ve topluma faydalı bireyler haline gelmek, hayat yolunda gurur duyacakları başarılara imza atmak, bizlere düşen en önemli görevdir. Koşulsuz sevgi, şefkat ve fedakarlıklarıyla, bizlere cenneti dünyada yaşatan tüm annelerimizin, bu özel ve anlamlı gününü kutluyor, hayatlarının her günün, vefalı evlatlarıyla birlikte, Anneler Günü havasında geçmesini diliyorum" ifadelerini kaydetti.

(YG-MK-Y)



12.05.2017 15:14:22 TSI

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