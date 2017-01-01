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Forum Kapadokya'dan "Annen İçin Bas Kazan" kampanyası

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:05
Forum Kapadokya'dan "Annen İçin Bas Kazan" kampanyası
Forum Kapadokya'dan "Annen İçin Bas Kazan" kampanyası

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in ilk alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kapadokya'da Anneler Gününe özel 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek kampanya ile Forum Kapadokya ziyaretçileri, yüzlerce hediye çekinden birini kazanma şansı elde edecek.
Ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de kazançlı alışveriş sunacak kampanya kapsamında 12 - 14 Mayıs tarihleri arasında aynı gün içerisinde tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Forum Kapadokya ziyaretçileri birbirinden güzel hediyeler kazanacak.
Hem kazandıran hem de eğlendiren kampanya kapsamında kırmızı butona basmaya hak kazanan Forum Kapadokya ziyaretçileri, yüzlerce hediye çekinden birinin sahibi olabilecek.
(COŞ-AÖ-Y)

12.05.2017 15:14:42 TSI
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