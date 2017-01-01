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Engelli öğrencilere spor imkanı



(fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi, çalışmaları ve uygulamaları ile engelliler için engelleri kaldırmaya çalışan bir kurumdur. Belediye hizmet binalarımızda engelliler için giriş rampaları, asansör ve hissedilen zeminler oluşturduk. Bu bizim konuya verdiğimiz önemin bir göstergesidir."dedi.

Anlamlı günde anlamlı ziyaret

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebeti ile Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerini ziyarette bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, tesislerde spor yapan engelli öğrenciler ile sohbet etti ve engelli bireylere yönelik belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Toplumda bir bütününüz

Kayseri'de bulunan Engellilere ait 10 ayrı dernek bulunduğunu bunların tamamı irtibatlı olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi, çalışmaları ve uygulamaları ile engelliler için engelleri kaldırmaya çalışan bir kurumdur. Belediye hizmet binalarımızda engelliler için giriş rampaları, asansör ve hissedilen zeminler oluşturduk. Bu bizim konuya verdiğimiz önemin bir göstergesidir. İlimizde yer alan 10 dernek ile her zaman irtibat halindeyiz. Sosyal ve Spor Tesislerimizde engelli vatandaşlar, öğrenciler ve bayanlara yönelik spor etkinlikleri düzenlemekteyiz. Engelli öğrencilere yönelik olarak tesislerimizde voleybol, basketbol, masa tenisi, yüzme ve kuaförlük gibi etkinlerde yer almalara imkan tanıyoruz" dedi.

Bu çalışmalar engelsiz bir toplum için önemli...

Tesislerden yararlanan engelli öğrenciler ile velileri bu spor etkinlikleri ile imkanların bir çok olumsuzluğu ortadan kaldırdığını bu bir hatta toplumun bir parçası olarak sosyal hayatta yer almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Engelliler Haftasında nezaket ziyaretinde bulunarak Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyarette bulunmalarından dolayı çok memnun olduk. Engelliler yönelik çalışma ve yatırım ile hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

(AÖ-Y)



12.05.2017 15:20:51 TSI

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