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Hisarcıklı kadınlardan gözleme hayrı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde, Seydi Resul Tekkesi için kadınlar tarafından her yıl geleneksel hayır gözlemesi yapılarak halka dağıtılıyor.

Günler öncesinde aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren Şehitler Mahallesi Seydi Resul Tekkesi önüne kurdukları saclarda gün boyu yağlı gözleme pişirerek ilçe halkına dağıtıyorlar. Ayrıca gözlemeler cami cemaati için ilçe merkezindeki cami girişlerine bırakılıyor.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Arlı, ilçede çok eski dönemlerde kurulan Seydi Resul Tekkesinin o zamanlar ihtiyaç sahibi yerlilere ve yolculara hizmet sağladığını belirterek," Tekke bölgede yaşayan muhtaç insanlarla, bir şekilde bölgeye yolu düşenlerin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. O günlerden bu yana bu güzel geleneği kadınlarımız ilçemizde her yıl devam ettirmektedir. Emeği geçen tüm kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Seydi Resul Kimdir?

Seydi Resul bir Ahi Beyi ve Bektaşî Şeyhi'dir. İlk olarak Kütahya Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış Köyü'nde tekke kurmuş, ardından Germiyan kuvvetleri ile Hisarcık ve çevresindeki yerleşim yerlerinin fethine katılmıştır. Toprakların ele geçmesinin ardından arazilerin bir kısmı kendisi ve arkadaşlarına temlik edilmiştir. O da buraya bir tekke inşa ederek mezkûr arazileri tekkenin işletilmesi maksadıyla vakfetmiştir.(MA-EFE)



12.05.2017 15:21:11 TSI

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