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Ovakışla Belediyesinden öğrencilere eşofman ve forma desteği



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, öğrencilere eşofman ve forma desteğinde bulundu.

Belde merkezindeki okullarda eğitimlerine devam eden ve sportif faaliyetlerle ilgilenen öğrencilere 100 takım forma ve 100 takım eşofman dağıtan Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle birebir sohbet etti. Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Gözünüzü kapatıp açtığınızda bir de bakmışsınız ki birer yetişkin olmuşsunuz. O yüzden bu eğitim hayatını çok iyi değerlendirmelisiniz. Hepinizi mesleklerinde başarılı, topluma faydalı, mutlu, huzurlu insanlar olarak görmek istiyorum. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin gözlerinize baktığımda çok akıllı ve çalışkan olduğunuzu görebiliyorum. Daha çok çalışın çocuklar" tavsiyesinde bulundu.

Eşofmanların ve formaların dağıtımının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, öğretmenlere verdikleri emekten dolayı da teşekkür etti.

(SAD-MSA-Y)



12.05.2017 15:22:27 TSI

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