ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tacettin Yertüm, Yarış Ağası oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:13
Tacettin Yertüm, Yarış Ağası oldu
Tacettin Yertüm, Yarış Ağası oldu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Mardin'de düzenlenen 18. Geleneksel Rahvan At Yarışlarının ağalığını Artukbey Kahvenin Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm üstlendi.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 18. Geleneksel Rahvan At Yarışlarının ağası, Türkiye'de 37 ayrı noktada şubesi bulunan Artukbey Kahve'nin, yönetim kurulu başkanı Tacettin Yertüm oldu. Yertüm'ün sponsorluğunu da üstlendiği yarışlar Mardin Rahvan Atları Kulübü'nün desteği ile Zınnar Arena'da gerçekleştirildi. 7 kategoride yapılan şampiyonaya Samsun, Edirne, Kahramanmaraş, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van başta olmak üzere, toplam 16 ilden 100'e yakın yarışmacı katıldı. Şampiyonanın ağalığını yapan Yertüm, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerin yanı sıra dönem ağalığı ve sponsorluğunu üstlendikleri at yarışlarına Mardin'de ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu duyduğunu ifade etti. Yarışlarının Doğu ile Batı'yı buluşturup, birleştirme açısından, farklı bir öneminin olduğunu vurgulayan Yertüm, "Yarışmaya, Samsun'dan, Edirne'den gelen atçılarımız, binicilerimiz var. Mardin'den ve çevre illerden birleşenler var. Bize bu sosyal sorumluluk projesini anlattıkları zaman derhal kabul ettik. Çünkü bu tür etkinlikleri, medeniyetin kadim şehri, tarih - kültür kokan kadim şehrimize çok yakışıyor. Dolayısıyla bu gibi güzel etkinliklerin Mardin'de yapılıyor olması bizleri heyecanlandırıyor, gurur duymamıza vesile oluyor" diye konuştu.
Yarışmanın sonunda, dereceye girenlere kupa ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışmalarda birinciliği elde eden Samsun Çarşambalı isimli atın binicisi, ödülünü Yarış Ağası Tacettin Yertüm'ün elinden aldı
(SD-Y)

12.05.2017 15:22:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları
YEREL

GİRİŞİM SERMAYESİ ANADOLU BULUŞMALARI
Özkeçeci, anneler gününü kutladı
YEREL

ÖZKEÇECİ, ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Gaziantep 2. Kitap Fuarı
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI

&quot;Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları&quot; toplantısı Gaziantep'te yapıldı
YEREL

"GİRİŞİM SERMAYESİ ANADOLU BULUŞMALARI" TOPLANTISI GAZİANTEP'TE YAPILDI
Zabıtalardan esnafa bilgilendirme semineri
YEREL

ZABITALARDAN ESNAFA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Başkan Tahmazoğlu, Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU, ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları
YEREL

GİRİŞİM SERMAYESİ ANADOLU BULUŞMALARI
GAÜN'de bahar şenliği dolu dolu kutlanıyor
YEREL

GAÜN'DE BAHAR ŞENLİĞİ DOLU DOLU KUTLANIYOR
Sağlık çalışanlarına motivasyon programı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MOTİVASYON PROGRAMI
Fatma Şahin'den Anneler Günü mesajı
YEREL

FATMA ŞAHİN'DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
Gaziantep'te 19 mahallede su kesintisi
YEREL

GAZİANTEP'TE 19 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ
GKV'li miniklerin anneler günü sürprizi
YEREL

GKV'Lİ MİNİKLERİN ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ
GKV öğrencilerinden Çanakkale çıkartması
YEREL

GKV ÖĞRENCİLERİNDEN ÇANAKKALE ÇIKARTMASI
Gaziantep'te Girişimci sermayesinin Anadolu buluşmaları
YEREL

GAZİANTEP'TE GİRİŞİMCİ SERMAYESİNİN ANADOLU BULUŞMALARI
Bilime Yön Veren 100 Türk
YEREL

BİLİME YÖN VEREN 100 TÜRK
Oğlunun tedavisi için iş yerini kapattı
YEREL

OĞLUNUN TEDAVİSİ İÇİN İŞ YERİNİ KAPATTI
Gaziantepspor kritik virajda
YEREL

GAZİANTEPSPOR KRİTİK VİRAJDA
Şirehan, Ramazan hazırlıklarını tamamladı
YEREL

ŞİREHAN, RAMAZAN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Şirehan, Ramazan hazırlıklarını tamamladı
YEREL

ŞİREHAN, RAMAZAN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
FETÖ'nün &quot;telefon numarası oyunu&quot; iddianamede
YEREL

FETÖ'NÜN "TELEFON NUMARASI OYUNU" İDDİANAMEDE
Gaziantep'te &quot;engelsiz yaşam&quot; stantları kuruldu
YEREL

GAZİANTEP'TE "ENGELSİZ YAŞAM" STANTLARI KURULDU
Tıpta İnovasyon buluşmaları-3
YEREL

TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI-3
Fadıloğlu'ndan 'Engelliler Haftası' kutlaması
YEREL

FADILOĞLU'NDAN 'ENGELLİLER HAFTASI' KUTLAMASI
&quot;Potada Engel Yok' temalı gösteri maçı ilgiyle izlendi
YEREL

"POTADA ENGEL YOK' TEMALI GÖSTERİ MAÇI İLGİYLE İZLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!