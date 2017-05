YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tacettin Yertüm, Yarış Ağası oldu

Tacettin Yertüm, Yarış Ağası oldu



GAZİANTEP (İHA) - Mardin'de düzenlenen 18. Geleneksel Rahvan At Yarışlarının ağalığını Artukbey Kahvenin Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm üstlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 18. Geleneksel Rahvan At Yarışlarının ağası, Türkiye'de 37 ayrı noktada şubesi bulunan Artukbey Kahve'nin, yönetim kurulu başkanı Tacettin Yertüm oldu. Yertüm'ün sponsorluğunu da üstlendiği yarışlar Mardin Rahvan Atları Kulübü'nün desteği ile Zınnar Arena'da gerçekleştirildi. 7 kategoride yapılan şampiyonaya Samsun, Edirne, Kahramanmaraş, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van başta olmak üzere, toplam 16 ilden 100'e yakın yarışmacı katıldı. Şampiyonanın ağalığını yapan Yertüm, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerin yanı sıra dönem ağalığı ve sponsorluğunu üstlendikleri at yarışlarına Mardin'de ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu duyduğunu ifade etti. Yarışlarının Doğu ile Batı'yı buluşturup, birleştirme açısından, farklı bir öneminin olduğunu vurgulayan Yertüm, "Yarışmaya, Samsun'dan, Edirne'den gelen atçılarımız, binicilerimiz var. Mardin'den ve çevre illerden birleşenler var. Bize bu sosyal sorumluluk projesini anlattıkları zaman derhal kabul ettik. Çünkü bu tür etkinlikleri, medeniyetin kadim şehri, tarih - kültür kokan kadim şehrimize çok yakışıyor. Dolayısıyla bu gibi güzel etkinliklerin Mardin'de yapılıyor olması bizleri heyecanlandırıyor, gurur duymamıza vesile oluyor" diye konuştu.

Yarışmanın sonunda, dereceye girenlere kupa ve ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışmalarda birinciliği elde eden Samsun Çarşambalı isimli atın binicisi, ödülünü Yarış Ağası Tacettin Yertüm'ün elinden aldı

12.05.2017

