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Rektör Gönen'in Engelliler Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Gönen, mesajında, engelliliğin bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik boyutları olan bir konu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla, bu konudaki sorunların çözümünde toplumun bütün kesimleri rol üstlenmeli, herkes sorumluluk almalı, gerekli hassasiyeti göstermelidir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına samimiyetle eğilmek; bu sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak, bu konuda gerek kurumlar olarak bilimsel çalışmalarda bulunmak ve gerekse sosyal sorumluluk projelerine bireysel ve toplumsal olarak katkı sağlamanın bizlere düşen asli görevler olduğuna inanıyorum. Bu bilinçlilikle, eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan, kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar birçok alanda engelli insanlarımıza hizmeti en üst düzeye çıkarmak, istihdamları için uygun mesleki eğitim programları geliştirilerek onların insanca yaşayacakları bir ortamın ekonomik alt yapısını hazırlamak ve engelli insanlarımızın üreten ve bağımsız yaşayabilir hale getirilmesine çalışmak hayati önem taşımaktadır" diye belirtti.

Gönen, mesajının bir bölümünde ise, "Biz de Üniversite olarak, Engelliler Araştırma Merkezimiz vasıtası ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, bu konuda düzenlediğimiz etkinliklerimiz ve yaptığımız çalışmalarla destek vermeye yönetim ve bu konuda çalışan birimlerimizle devam edeceğiz. Bu anlamlı hafta dolayısıyla düzenlenecek tüm etkinliklerin bu alandaki toplumsal sorumluluğu, hassasiyeti ve farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini diliyorum" diye kaydetti.

(İHA-MET-Y)



12.05.2017 15:25:02 TSI

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