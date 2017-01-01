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Eczacılık Haftası etkinliklerinin teması 'astım hastalığı'



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Eczacılık Haftası etkinliklerinin bu yılki temasının 'astım hastalığı' olduğunu söyledi.

14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinliklerini bir haftaya yaydıklarını belirten Başkan Oğuzhan Ulutaş, Cumartesi günü, 'tıbbi yağlar ve aromatik bitkilerle' ilgili eğitimle kutlamalara başladıklarını, etkinliklerin Pazar günü sona ereceğini ifade etti. Oğuzhan Ulutaş, "Cumartesi günü Eczacılar Odamızın salonunda salon programımız var. Meslekte 25'inci yılını dolduran meslektaşlarımız için bir plaket töreni düzenleyeceğiz. Misafir bir konuşmacımız gelecek. Pazar günü de bir gala yemeğimiz olacak. Orada da meslekte kırk ve ellinci yılını doldurmuş meslektaşlarımızı hatırladığımızı gösterdiğimiz bir plaket törenimiz olacak. Böylece bir haftayı doldurmuş olacağız" dedi.

Kutlamaların bu yılki temasının 'astım hastalığı' olduğunu belirten Oğuzhan Ulutaş, "Türk Eczacılar Birliği ve Sağlık Bakanlığının, 'smart eczane projesi' adında bir projesi var. Ankara'da eğiticileri yetiştirdikten sonra bölgelerde eczacıları sertifikalı eğitimler vermeye başlıyorlar. Örneğin ilk eğitimimiz Ankara'da astım üzerine idi. Astım hastaları ile ilgili neler yapılacak, takipleri nasıl olacak, ilaçlarının kullanımı ile ilgili eksiklerin düzeltilmesi, onların verilerinin alınıp ilgili doktorlara ulaştırılmasıyla ilgili projenin birinci ayağıydı. Bu yılki temada ön plana çıkmış olan astım hastalığı ile ilgiliydi. Bu konuda hem eğitimlere devam etmeyi hem de sosyal etkinliklerle süsleyerek haftayı devam ettirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(SK)



12.05.2017 15:25:04 TSI

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