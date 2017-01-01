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Başkan Asya'dan Anneler Günü mesajı



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MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü tüm dünyada kutlanan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, annelerin insan hayatındaki en değerli şahsiyetler olduğunu söyledi. Başkan Asya; sevginin, şefkatin, merhametin ve sabrın timsali olan annelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aile birliğinin tesis edilmesinde, çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesinde en temel rolü üstlenen annelerin, varlıkları ile güç kattıkları evlatları için her zaman fedakârca davrandıklarını belirten Başkan Asya, "Anne ve babaya saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirten bir inancın mensubu olarak, evlat yetiştirmenin önemli bir görev olduğunun farkında olarak annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin bizlerden tek beklentisi, kendilerine gösterilen sevgi, saygı ve ilgidir. Onun için hayattayken değerini bilmemiz gereken annelerimizin bu beklentilerini karşılamalıyız" dedi.

Annelerin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Asya, "Bizler, annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine onların her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır. Bu duygularla başımızın tacı, yuvalarımızın mimarı annelerimizin Anneler Gününü kutlar, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



12.05.2017 15:26:09 TSI

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