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Haliliye Belediye Başkanı Demirkol ilçedeki 10 bininci nikahı kıydı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:17
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol ilçedeki 10 bininci nikahı kıydı
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol ilçedeki 10 bininci nikahı kıydı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Evlendirme Memurluğunun 10 bininci nikah merasimine katılarak, Aydoğdu ve Ata çiftinin nikahını kıydı.
Haliliye Belediyesi Evlendirme Memurluğu, kurulduğu 2014 yılından itibaren 10 bin çiftin evliliğe adım attığı merkez oldu. Haliliye Belediyesi Evlendirme Memurluğuna evlilik için müracaat eden 10 bininci çift Simge Ata ve Ali Haydar Aydoğdu oldu. Genç çiftin nikah akdini Başkan Fevzi Demirkol gerçekleştirildi. Başkan Demirkol, nikahın ardından genç çifte 10 bininci nikaha özel hediyeler verdi. Genç çifte bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu tarafa bugün 10 bininci nikahımızı tamamladık. İnsanlarımızın mutlu, insanlarımızın kardeşlik ve barış içerisinde, huzurlu, emin ve sağlık yönünde her türlü tedbirleri alınmış bir bölgede yaşaması bizim temel arzumuz. Bu manada, 10 bininci nikahımız bizim için çok anlamlı. Haliliye Belediyesi olarak evlenmek için bize başvurmuş olan her çiftin, en kısa zamanda istedikleri tarihte nikah işlemlerini gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan ilçedeki evlendirme memurluğunda 2014 yılında müracaat eden 2 bin 15, 2015 yılında başvuruda bulunan 3 bin 304, 2016 yılında ise evlilik işlemleri başlatılan 3 bin 395 ve 2017 yılında başvuru yapan bin 286 çiftin nikahı kıyıldı.
(Şİ-SD-Y)

12.05.2017 15:26:35 TSI
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