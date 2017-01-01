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Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:18
Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor
Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi asfalt kaplama çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Çalışmalarına Kazım Karabekir mahallesi 269 sokakta devam eden Erzincan Belediyesi yıl içerisinde Gülabibey, İzzetpaşa, Karaağaç mahalleri ile DDY 40 lojmanları, Dedekorkut, Fevzipaşa, Demirci Cahit Usta, Emek, Ordu caddeleri ve Talip Kaban bulvarında 32 kilometre asfalt çalışması ve Başbağlar, Yunus Emre, İnönü, Karaağaç, Kurutilek mahalleri ve Şht. Bnb. Yaşar Erol Akansel, Bahçesaray cadde, Osman Pelen, Kırklar, Emek Mengüceli, İzzetpaşa, Dedekorkut caddeleri ile Talip Kaban, Bulvarında toplam 55 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirecek.
Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Geçtiğimiz yıl 40 kilometre asfalt 125 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz ise 32 kilometre asfalt kaplama, 55 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirmek. İnşallah 2018 yılında kaldırım ve asfalt problemini ortadan kaldıracağız. Emeği geçen her kese teşekkür ederim." dedi.
(FG-AA-Y)

12.05.2017 15:27:20 TSI
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