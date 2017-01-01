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Hemşireler nostalji yaşadı



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Abdullah Çibir - Samet Doğru

BURSA (İHA) - Hayat Hastanesi'nde hastalara hizmet veren hemşireler nostaljiyi yaşattı.

Bursa'da 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası, Hayat Hastanesi'nde nostaljinin yaşatılmasıyla kutlandı. Başına kep katan hemşireler, hastaların yardımına koştu. Her koşulda insan sağlığı için hizmet veren hemşireleri unutmayan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul'da hemşirelere gül takdim etti. Hemşireler günü 1960 yıllarından beri kutlandığını belirten Özkul, "sağlık çalışanlarının içerisinde doktor, hemşire ve görevliler bir bütünü ortaya koyuyoruz. Ama fedakar, cefakar olan ve hastanın ıstırabına çare olmak isteyen hemşirelerimizin yerleri ayrıdır. Bir farkındalık oluşturulması adına bizde bir şeyler yapmak istedik. Hepimizin sağlıkla ve huzurla çalışacağı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Kendilerini unutmayan Özkul'a da hemşireler teşekkürlerini iletti.

(AÇ)



12.05.2017 15:27:33 TSI

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