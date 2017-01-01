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TTK 27. dönem TİS'te toplam 72 madde üzerinde anlaşma sağlandı



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Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında süren 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumu 11 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dördüncü oturuma GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu, GMİS'e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkanları, GMİS'in ve TTK'nın TİS Komisyonu üyeleri ile Kamu-İş Uzmanları katıldı. Üçüncü oturumda 4 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Daha önce gerçekleştirilen oturumlarda 68 madde üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Böylece anlaşma sağlanan madde sayısı 72 oldu. Toplu İş Sözleşmesinin ağırlıklı olarak ücretlerle ilgili 11 maddesi üzerinde anlaşma sağlanamadı. Yasal süre 15 Mayıs 2017 tarihinde dolacağından bu tarihten itibaren arabulucu süreci başlayacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan yaklaşık 8 bin işçiyi ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 83 maddeden oluşuyor.

MTA TİS'te 60 madde üzerinde anlaşma sağlandı

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini dördüncü oturumu 10 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda yapıldı.

MTA 17. Dönem TİS oturumuna; GMİS Genel Merkez Yönetimi, GMİS MTA Şube Yöneticileri, GMİS TİS Komisyonu Üyeleri ile Kamu-İş Uzmanları ve MTA Genel Müdürlüğü TİS Komisyonu üyeleri katıldı. MTA TİS dördüncü oturumunda 10 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Böylece 4 oturum sonunda kabul edilen madde sayısı 60 oldu.

MTA'da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2017 ile 2018 yıllarını kapsayacak 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 79 maddeden oluşuyor. MTA 17. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 18 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da devam edilecek.

Öte yandan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) Amasra Kömür İşletmesi'nde çalışan yaklaşık 500 işçiyi kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumu İstanbul'da yapıldı. 8 Mayıs 2017 tarihli toplantıya; GMİS Genel Merkez Yönetimi, GMİS Amasra Şube Yönetimi, GMİS TİS Komisyonu üyeleri, HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. TİS Komisyonu üyeleri katıldı.

Toplam 65 maddeden oluşan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 61 madde üzerinde anlaşma sağlanırken ücretlerle ilgili 4 madde üzerinde anlaşmaya varılamadı. HATTAT 3. TİS görüşmeleri için yasal süre dolduğundan toplu iş sözleşmesinde arabulucu süreci başladı.

(OA-OA-Y)



12.05.2017 15:30:31 TSI

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