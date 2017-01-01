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Malatya'nın 120 Okulunda yazarlar ve öğrenciler buluştu.

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:24
Malatya'nın 120 Okulunda yazarlar ve öğrenciler buluştu.
Malatya'nın 120 Okulunda yazarlar ve öğrenciler buluştu.

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür A.Ş tarafında gerçekleştirilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kültürel etkinliklerle devam ediyor.
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı çerçevesinde Malatya'ya gelen Yazarlar, farklı okullarda öğrencilerle buluşuyor. Fuar sürecince 120 Yazar, 120 ortaöğrenim okulunda söyleşi programları ile öğrencilerle buluşurken ayrıca Malatya'da ki 70 STK'da da yazar-okur buluşmaları gerçekleştiriliyor. Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan Malatya Kitap Fuarı kapsamında Tecde Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Sosyal Medya bağımlılığı ile kitapların önemi ve hayatta başarılı olma konuları üzerine gerçekleşen söyleşide öğrenciler uyarıları dikkatle dinledi. Bir diğer yazar Uzman Psikolog Esan Gül ise Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip okulunda öğrenciler ile bir araya geldi. 'Gençliğin kimlik oluşumu' konulu söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yazar Sevda Türküsev de, Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Kişisel Gelişim, Başarı, Motivasyon ve liderlik' konularında bilgiler verdi. Gençlerin yolunu açacak hayat tecrübelerini paylaştı. Farabi Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle söyleşide bulunan Yazar Erol Afşin, okuma alışkanlığının hayatta ciddi bir eksiklik olduğuna vurgu yaptı. Kitap okumaya zaman ayırmanın önemine değinen Afşin, toplumsal bir hastalık haline gelen depresyona yakalanmamak için konuşmanın gerekliliğini dile getirdi. Afşin, artan zamanın aile ve arkadaşlara ayrılmasının önemine de dikkat çekerek, bu yılki Malatya 6. Anadolu Kitap Fuarının 15 Temmuz Şehitlerinin anısına düzenlendiğini de hatırlattı.
(CÖ-SD-Y)

12.05.2017 15:33:10 TSI
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