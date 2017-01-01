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Söke'de Günışığı projesine katılan çocuklar piknikte eğlendi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke ilçe Milliği Eğitim Müdürlüğü tarafından Batı Söke Çimento Ortaokulu koordinasyonunda yürütülen Günışığı Projesi kapsamında anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Söke'de dezavantajlı çocukların bir araya geldiği, sosyal etkinlikler içinde yer alabildikleri Günışığı Projesi'ne Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) çocuk gelişimi bölümü öğrencileri ile destek veriyor. Günışığı Projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikler bir yıla yayılırken, bu kez anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen piknik Harikalar Dünyası Parkı'nda yapıldı.

Öğrenciler gerçekleşen etkinlikte adeta eğlenceye doydu. Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin dans ve animasyon gösterileri renk katarken, çocuklar oyun istasyonlarında eğlendi. Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran'ın da ziyaret ettiği piknik etkinliğinde çocuklar ve velileri, öğretmenleri ile keyifli bir gün geçirdi.

Projenin koordinasyonunu sağlayan Batı Söke Çimento Ortaokulu Müdürü Mehmet Telli; Proje kapsamında önümüzdeki günlerde ortaokul öğrencileri ile Salalı hayvanat bahçesini gezeceklerini, lise öğrencilerine yönelik Çanakkale ev Ankara gezisinin gerçekleşeceğini söyledi. Projenin okullarda eğitimlerine devam eden dezavantajlı öğrencileri kapsadığını belirten Mehmet Telli; "Bu çocuklarımızın yanlarında olduğumuzu bilmeleri, sosyal ortamlara katılımlarını sağlamak başlıca amacımız. Yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz" dedi.

Çocukların yer aldığı Günışığı projesinde Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kız Meslek Lisesi) olarak anasınıfı öğretmenliği ve çocuk gelişimi öğrencilerimizle yer almak istediklerini belirten Okul Müdürü Bahri Burak Yıluzar; "Öğrencilerimizin özellikle animasyon üzerine aldıkları eğitimleri burada paylaşmaları hem bizim öğrencilerimiz katkı sağlıyor hem de proje içinde yer alana çocuklarımızı mutlu ediyor. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri sevindiriyor. Bir yıl boyunca yapılan çalışmaların ne kadar yerinde ve anlamlı olduğu bu tür etkinliklerde ortaya çıkıyor" dedi.

(LT-MB-Y)



12.05.2017 15:33:32 TSI

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