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Bursa ipeği ilçelerde de hayat buluyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak' projesi kapsamında, Büyükorhan'da ipek halı üretimlerine hızla devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, hem somut hem de somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında kent belleğindeki değerleri gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak' projesi kapsamında Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde yapılan ipekçilikle ilgili çalışmalar dağ ilçelerine de ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen, BUSMEK kurslarıyla desteklenen proje ile dağ köylerindeki kurs merkezlerinde 3 yıldır devam eden ipekçilik çalışmaları, profesyonel dokumacılığa taşındı. Kursiyerlerin tezgahlarındaki küçük halılar, artık yerini büyük halılara bırakmaya başladı. Bursa motiflerinin de yer bulduğu desenler, ürün haline getirilerek ipek halıya dönüştürülüyor. Orhaneli, Keles ve Harmancık'ta da devam eden çalışmaların en güzel örneklerine bu kez Büyükorhan Karaağız Mahallesi kursiyerleri imza attı.

Kursiyerler, el emeği ve göz nuruyla hem ipeği ilmek ilmek dokuyup özel birer sanat eserine dönüştürüyor hem de ipekçiliğin gelişmesine katkı sağlıyor. Üretime katkı sağlayan kursiyerler, mahallelerine bu kursları kazandıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(AÇ)



12.05.2017 15:33:47 TSI

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