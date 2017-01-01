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GMİS Yönetim Kurulu, "Soma faciası unutulmayacak"

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:25
GMİS Yönetim Kurulu, "Soma faciası unutulmayacak"
GMİS Yönetim Kurulu, "Soma faciası unutulmayacak"

(Fotoğraflı)

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden şehidini saygı ve rahmetle anarak, Soma Faciası'nın unutulmayacağını belirtti.
GMİS'ten Soma Faciası'nın yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada şöyle denildi:
"13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa/Soma'da özel şirketin işlettiği bir maden ocağında ülkemiz madencilik tarihinin en büyük faciasını yaşadık. 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madencilik camiamıza başsağlığı diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak kömür madenciliğinde özellikle yeraltı işletmeciliğinde kamunun varlığının küçültülerek taşeron şirketlere iş verilmesinin yanlışlığına, literatürde görülmemiş kazalara sebebiyet vereceğine dikkat çektik, uyarılarda bulunduk. Yeraltı madenciliğinin uzmanlık gerektirdiğini, eğitim ve tecrübenin çok önemli olduğunu, her şirketin madencilik yapamayacağını ısrarla vurguladık. Her şeye rağmen özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon ve Kozlu Müesseselerinde taşeron şirketin çalıştığı alanlarda yaşanan kazalar sonrasında her türlü eylem ve etkinlikle uyarılarımızı sürdürdük. Daha sonrasında meydana gelen Soma Faciası'nı da bir iş cinayeti olarak tanımladık. Soma Faciası sonrasında madencilik sektörümüzde yasal düzenlemeler yapılarak hem iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arttırıldı hem de şehit madencilerin yakınlarına ve çalışmakta olan madencilere yeni sosyal haklar sağlandı. Soma Maden Şehitlerimizin ailelerine sağlanan hakların Zonguldak Havzası Maden Şehitlerinin ailelerine de sağlanması konusundaki taleplerimizi ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bugün maden çalışanları olarak yeraltında çalışan arkadaşlarımız için en düşük ücretin iki asgari ücret olarak belirlenmesini ve çalışma süresinin 37.5 saate indirilerek hafta tatilinin 2 güne çıkartılmasını memnuniyetle karşıladık. Ancak bu kazanımların bedelinin Soma'daki arkadaşlarımızın hayatı olduğunu bilmek her zaman bizi büyük bir sorumluluk altında bırakmaktadır. Tüm maden şehitlerimiz gibi Soma'daki ve Ermenek'teki maden şehitlerimizi de unutmayacak, unutturmayacağız. 13 Mayıs 2017 tarihinde çok sayıda arkadaşımızla Soma'da olacak ve maden şehitlerimizi anma etkinliklerine katılacağız. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."
(OA-OA-Y)

12.05.2017 15:34:04 TSI
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