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Başkan Albayrak Muratlı'da muhtarlarla buluştu



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Muratlı toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.

Muratlı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, TESKİ yöneticileri ve Muratlı'ya bağlı 20 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantının açılışında söz alan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kurulmasıyla birlikte su ve kanalizasyon işlerini TESKİ'ye devrettik. TESKİ, Büyükşehir Belediye Başkanımız Albayrak'ın yönetiminde çok iyi örgütlendi. İlçemize verdiği hizmetlerden dolayı TESKİ'ye teşekkür ederiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ'nin 30 Mart 2014'ten itibaren kurumsallaştığını belirterek, "Her ay farklı bir ilçede çalıştay yapıyoruz. Ben muhtarlarımızdan istek ve taleplerini bildirmelerini istiyorum. Bütün taleplerinizi dosya olarak bize iletin. Sizin fikirlerinizi alarak, daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Muratlılı Büyükşehir meclis üyelerimiz çok iyi çalışıyorlar. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin işbirliğiyle Tekirdağ'ı önümüzdeki süreçte yıldızı parlayan büyük şehirlerden biri haline geleceğiz" ifadelerini kaydetti.

Toplantının devamında, TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa tarafından, yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgiler verildi. Muhtarlar da mahalleriyle ilgili istek ve şikayetlerini dile getirdi.

Toplantıda hizmet ve projelerin daha etkin bir şekilde devam ettirilebilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

(YG-MK-Y)



12.05.2017 15:34:41 TSI

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